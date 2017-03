RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 26 marzo. Fase due, si parte dalla pensioni di garanzia (ultime notizie)

Riforma Pensioni 2017, Giuliano Poletti (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FASE DUE, SI PARTE DALLA PROPOSTA DI UNA PENSIONE DI GARANZIA (OGGI, 26 MARZO) L’ultimo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni non ha soddisfatto in pieno le organizzazioni sindacali e c’è dunque attesa non solo per vedere se le loro richieste verranno accolte nel testo dei decreti attuativi sull’Ape social, ma anche per la cosiddetta “fase due”, in cui dovrebbero essere messi a punto degli interventi per aiutare i giovani alle prese con un futuro previdenziale piuttosto incerto. Nelle ultime settimane continua infatti a polarizzare consensi la proposta della creazione di una pensione minima di garanzia, che possa fungere da “base” per assicurare ai futuri pensionati un assegno di importo dignitoso. Cesare Damiano ha anche predisposto un testo di legge, in modo che ci sia un importo di circa 400 euro mensili finanziati dalla fiscalità generale, cui poter poi sommare la pensione derivante dai contributi versati nella propria carriera lavorativa. Ovviamente tale pensione minima non sarebbe erogata a tutti, ma solamente a chi non dovesse raggiungere una certa soglia, che sembra poter essere fissata a 1.500 euro lordi mensili. Il futuro di questa proposta potrebbe essere legato anche all’intervento sul cuneo fiscale. Si sa infatti che il Governo potrebbe tagliare il costo del lavoro. Ciò richiederà risorse e, visto anche che si sta pensando a un alleggerimento del cuneo per le assunzioni di giovani, si capisce che i due interventi riguardanti il loro lavoro e la loro pensione dovrebbero essere quanto meno coordinati. Bisognerà quindi attendere il 6 aprile, data fissata da Governo e sindacati per parlare del tema, per saperne qualcosa di più.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, POLETTI: AIUTA L'OCCUPAZIONE GIOVANILE Dopo l’incontro sulla riforma delle pensioni avuto con i sindacati, Giuliano Poletti, parlando con i giornalisti a margine del Digital Day a Roma, ha detto che l’Anticipo pensionistico è in grado di sbloccare l’ingresso nel mondo dei lavoro ai giovani. Il ministro del Lavoro già in passato aveva criticato la Legge Fornero e anche stavolta ha ribadito che l’innalzamento dell’età pensionabile è uno degli ostacoli per l’occupazione giovanile. Una visione in linea con quanto sostenuto da Cesare Damiano e dai sindacati, che ne avevano fatto una “bandiera” nella presentazione della piattaforma unitaria sulle pensioni che aveva portato poi all’apertura del confronto con l’esecutivo che sta ancora proseguendo. Poletti ha spiegato che “l’Ape ha anche la finalità di produrre un tournover che consente ai giovani di accedere ai posti di lavoro”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. TONINELLI (M5S) REPLICA AL PD SUI VITALIZI Non si placa la polemica Pd-Movimento 5 Stelle sulla riforma delle pensioni dei parlamentari. Il pentastellato Danilo Toninelli definisce infatti la proposta dem “vergognosa e offensiva” per gli italiani che con la Legge Fornero dovranno andare in pensione a circa 70 anni, con un assegno di importo esiguo. Il vicepresidente della commissione Affari costituzionali, parlando a Radio Cusano Campus, ha evidenziato che con il contributo di solidarietà del Partito democratico si va a incidere su una minima parte dei vitalizi in essere e soltanto per un periodo limitato di tempo, pari a tre anni. La proposta del Movimento 5 Stelle, invece, intendeva mettere fine al privilegio dei parlamentari, che possono prendere una pensione di 1.000 euro se sono stati in carica almeno 4 anni. C’è da scommettere che il botta-risposta tra Pd e M5S non finirà qui.

