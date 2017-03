APE, ONLINE IL SIMULATORE/ Riforma pensioni: Inps, ecco come calcolare quanto costa l'anticipo pensionistico

Riforma pensioni 2017, Ape e Inps (Foto: LaPresse)

RIFORMA PENSIONI, APE, ONLINE IL SIMULATORE INPS, BOERI ANNUNCIA IL SISTEMA PER CALCOLARE QUANTO COSTA L'ANTICIPO PENSIONISTICO - Online il simulatore per l'Ape volontaria, cioè per calcolare quanto costa l'anticipo per le pensioni. Il nuovo portale Inps, in ambito di riforma pensioni, verrà dotato di un sistema per effettuare una simulazione della propria situazione prima di istruire una pratica. Lo ha annunciato il presidente dell'Istituto, Tito Boeri, durante la presentazione del nuovo sito: «Gli utenti devono essere messi nelle condizioni di fare una scelta consapevole». Per quanto riguarda la riforma pensioni, in vista di scadenze importanti come Ape agevolata e Ape volontaria, l'Inps attiverà sul portale un simulare «per aiutare i cittadini a capire che cosa comporta la scelta». Prima di formulare la domanda per l'accesso volontario alla pensione anticipata, si potrà conoscere la rata sulle pensioni che bisognerà pagare per uscire dal lavoro prima dell'età di vecchiaia. «Forniremo il simulatore per chi prima di costruire la domanda per l'Ape volesse sapere che cosa implica. Chi prende questa decisione deve sapere che si sta indebitando. Deve essere consapevole delle conseguenze a lungo termine», ha spiegato Tito Boeri, secondo cui si tratta di uno strumento utile perché «amplia le possibilità di scelta senza mettere in discussione la sostenibilità dei conti pubblici». Il simulatore online dell'Ape rientra in un progetto innovativo che riguarda il sito dell'Inps: il linguaggio sarà più accessibile e la navigazione sarà più semplice per puntare sempre più alla raccolta telematica delle domande. Per quanto riguarda, invece, i decreti attuativi dell'Ape, per il presidente dell'Inps «è ormai questione di ore».

