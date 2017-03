CONTRATTI STATALI / Dipendenti Pubblici, rinnovo e aumento stipendi: lavoratori Pa sempre meno giovani

Trattative Madia-sindacati, contratti statali (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, LAVORATORI PA TROPPO “VECCHI” (OGGI 27 MARZO 2017) - I contratti statali non vengono rinnovati da 9 anni: è l’unico problema della Pubblica Amministrazione? Errato. Tra i tanti problemi ne sorge uno, in realtà un segreto di Pulcinella per chi è avvezzo all’ambiente del pubblico impiego; i nuovi dati dell’Aran mostrano infatti come i dipendenti Pa tra i 18 e i 29 anni sono 81mila in tutta Italia, su 3 milioni complessivi di dipendenti pubblici. Un prezzo che paghiamo continuiamo con notevoli problemi collaterali che non aiutano la nostra Pa a decollare; l’età media dei lavoratori nella Pa è oltre i 50 anni ormai ed è destinato a salire se prosegue questo iter assolutamente negativo. Dall’ultimo aggiornamento dell’Aran legato all’anno 2015, tranne le forze dell’ordine che mantengono un’età media più bassa, il 41,4%, tutti gli altri settori sono in sofferenza: medici (53,1), dirigenti (54,4), docenti della scuola (51,2), professori e ricercatori universitari (53,2). Proseguendo nel documento si scopre anche come, allargano la platea agli ultimi 15 anni, la media dei lavoratori Pa si è alzata preoccupantemente: «età media è passata da 44,2 anni a 50,4 nel complesso: i dipendenti di Regioni e Comuni hanno preso 6,8 anni, quelli della sanità 4,9, le forze armate 5,4, i corpi di polizia 9,5, i ministeri 8,1, la scuola 4,5», si legge nel focus di Repubblica.

CONTRATTI STATALI, LA CONTRATTAZIONE NON DECOLLA (OGGI 27 MARZO 2017) - Le trattative non decollano ma i tempi corrono e i contratti statali non riescono a trovare ancora la conclusione degli accordi tra Ministero Pa, lavoratori, sindacati e Aran. Con il primo storico accordo quadro firmato lo scorso 30 novembre dal governo, rappresentato dal ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, e da Cgil, Cisl e Uil, era stato posto l'accento sul "riequilibrio del rapporto tra legge e contratto”, poi però non sono stati raccolti grandi altri risultati e il rinnovo di tutti i contratti della Pubblica Amministrazione ha subito qualche battuta d’arresto, anche per problemi politici non direttamente dipendenti dal settore Pa, ma imposti dall’attuale fragile situazione politica. "Si può affermare che questo accordo è propedeutico ai rinnovi contrattuali e, pertanto, sollecitiamo il governo a preparare la direttiva per l’avvio delle trattative all’Aran”, aveva commentato pochi giorni fa il segretario confederale Uil, Antonio Foccillo. In un primo tempo si era anche detto positivo, come gli altri rappresentanti sindacali, alla direzione presa dal ministro Madia e all’Aran e da lì bisognerà partire nelle prossime settimane. «Si intravede la possibilità di ridurre il peso della legislazione a favore dei contratti e si riafferma la necessità di relazioni sindacali da riprendere».

