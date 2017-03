RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 27 marzo. Ape, il sondaggio utile della Coldiretti (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL SONDAGGIO UTILE PER L’APE (OGGI, 27 MARZO) Mentre si attendono novità sulla riforma delle pensioni, dalla Coldiretti arrivano dei dati interessanti circa il contributo che i pensionati forniscono ai loro familiari. Sul sito dell’associazione è stato infatti condotto un sondaggio dal quale emerge che il 93% dei partecipanti ritiene che la presenza di un pensionato in famiglia sia un fatto positivo. Il 37%, in particolare, evidenzia il contributo fondamentale per il reddito, mentre il 35% ricorda il lavoro che svolgono per la famiglia occupandosi dei nipoti. C’è anche (il 17%) chi apprezza i consigli dei parenti più anziani, che con la loro esperienza sanno spesso indicare la giusta cosa da fare o come affrontare difficoltà e ostacoli. In definitiva solo il 7% considera i pensionati un peso. Certo si tratta dei dati di un sondaggio, ma ormai, per via della crisi e delle mutate abitudini, gli anziani svolgono un compito sempre più importante per i loro familiari. Lo stesso ex Premier Matteo Renzi, nell’annunciare che il suo Governo sarebbe intervenuto sulle pensioni, aveva spiegato che il suo obiettivo era consentire ai nonni di poter passare più tempo con i nipoti, contribuendo così ad aiutare anche i loro figli. Vedremo se con l’Ape volontario ci saranno lavoratori disposti a lasciare il lavoro in cambio di una penalizzazione sul loro assegno futuro. Chi di certo vorrà accedere alla pensione sono coloro che svolgono lavori particolarmente gravosi o chi si trova senza occupazione a un’età non certo favorevole per una ricollocazione. Per loro dovrebbe arrivare l’Ape social, senza costi, ma per capire se potranno rientrare nelle platee dei beneficiari dovranno aspettare i decreti attuativi che ancora il Governo non ha emanato.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, DUE FINESTRE PER PRESENTARE LA DOMANDA A quanto pare per presentare la domanda di accesso all’Ape social, una delle novità della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio, ci saranno due finestre temporali. Oltre al già indicato periodo tra il 1° maggio e il 30 giugno, ce ne sarà un altro che va dal 1° luglio al 30 novembre. Tuttavia questa seconda finestra, come chiarisce Repubblica, sarà una sorta di “lista d’attesa”, cioè i richiedenti vedranno accolta la loro domanda solamente in base alle risorse ancora disponibili. Questo meccanismo rischia però di creare il caos, aggiungiamo noi. Sia perché non è chiaro se le date indicate rappresentino anche dei limiti per il raggiungimento dei requisiti richiesti (in assenza di un testo scritto si può tornare a casi clamorosi di esclusione come avvenuto con Opzione donna), sia perché gli aventi diritto vorranno comunque presentare la domanda entro il 30 giugno per non correre il rischio di ritrovarsi in “lista d’attesa”. Non sembra quindi che si sia fatta la scelta migliore, soprattutto in mancanza di comunicazioni precise da parte degli esponenti governativi. In questo senso sarà meglio che al momento dell’approvazione dei decreti attuativi si tenga una conferenza stampa per spiegare tutti i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande, senza che i cittadini si ritrovino “intrappolati” nel più perfido meccanismo burocratico: i ministeri emettono i decreti, poi tocca aspettare la circolare dell’Inps, ma nel frattempo si è già arrivati al 1° maggio… Altro passo importante sarebbe coinvolgere patronati, sindacati e comitati che in questi mesi sono stati anche ricevuti dagli esponenti del Governo. Diversamente non si potrà più dire che le leggi, come la riforma delle pensioni targata Fornero, si fanno male per mancanza di tempo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CASO “FAI DA TE” NELLA SCUOLA NELLE MARCHE - Un caso curioso che coinvolge le pensioni e il mondo dei lavoratori nella scuola delle Marche: le pensioni del personale scolastico infatti sono calcolate dagli stessi amministrativi dei vari istituti per cercare di razionalizzare le spese. Ma in questa regione un fattore che doveva essere un pregio e un miglioramento dell’intero sistema si sta rivelando assai lacunoso: come riportano le cronache quotidiane delle Marche (oggi sul Cittadino di Recanati, ndr) le segreterie dei maggiori sindacati della scuola hanno avanzato, con le rappresentanze nazionali, al Miur la richiesta di sospensione dell’intera procedura svolta con il nuovo sistema telematico Passweb. «Da mesi contestiamo questa procedura non sempre funzionante che carica di responsabilità rispetto all’espletamento delle pratiche e di lavoro aggiuntivo le segreterie, senza il necessario incremento di personale», riportano i segretari regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola. Il Miur ha accolto la sospensione del sistema “fai da te” ma anche organizzato un tavolo per domani, lunedì 27 marzo, per cercare di trovare una soluzione immediata. Come spiega l’Ansa, il progetto che passa per Passweb nasce dall’assorbimento dell’Indap all’interno di Inps: a quel punto la Regione con gli Usr hanno sottoscritto con Inps un protocollo di intesa per delegare l’intera sistemazione delle pensioni alle scuole attraverso il nuovo sistema telematico. (agg. di Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.