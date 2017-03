Concorsi Pubblici/ Bando Comune di Milano, 86 assunzioni per Funzionari e Amministrativi (28 marzo 2017)

Concorsi Pubblici 2017 (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, COMUNE DI MILANO: BANDO 86 ASSUNZIONI TRA FUNZIONARI E AMMINISTRATIVI (28 MARZO 2017) - Il Comune di Milano il prossimo 1 aprile vedrà scadere alcuni concorsi pubblici indetti tra febbraio e marzo e che comporteranno nuove possibilità di posti a tempo indeterminato lungo i vari settori necessitanti all’interno della gestione pubblica della metropoli milanese. Nello specifico, entro l’1 aprile scadrà il bando per 86 cariche pubbliche a tempo indeterminato per la copertura di numerosi profili professionali ricercati da Palazzo Marino; nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il 3 marzo scorso sono stati definiti i contorni e i requisiti del bando per Funzionari e Amministrativi. Sono in tutto 86, così distribuiti: 8 funzionari tecnici, 27 istruttori direttivi specialisti in sistemi informativi, 13 istruttori direttivo-tecnici, 1 istruttore direttivo amministrativo, 3 istruttori direttivi area cultura, 34 collaboratori amministrativi-messi comunali. Le domande di partecipazioni dovranno essere inviate solamente per via telematica, seguendo le indicazioni del bando ufficiale che trovate a questo indirizzo. Nello stesso si trovano anche tutti i requisiti divisi per ogni tipologia di profilo professionale diverso richiesto.

CONCORSI PUBBLICI, GUARDIA DI FINANZA: 461 ALLIEVI MARESCIALLI (28 MARZO 2017) - Il Comando Generale della Guardia di Finanza apre invece le porte a 461 nuove assunzioni, individuati fra gli allievi Marescialli. Verranno suddivisi in 415 figure destinate al contingente ordinario e 46 destinati invece al contingente marittimo. Fra questi, 31 saranno destinati agli allievi marescialli che intendono acquisire la specializzazione come Nocchiere abilitato al comando, mentre 10 ai candidati che hanno ottenuto il diploma secondario o superiore previsto dall'art.4 del decreto 752/1976. Ventitrè posti saranno inoltre riservati ai figli superstiti ed al coniuge, oppure parenti fino al secondo grado in caso di unici superstiti, delle Forze di Polizia e Forze armate, che siano decedute per cause di servizio o in servizio. Nove dei quindici posti previsti per l'area marittima, nello specifico per il ruolo di Tecnico di Macchine, sono riservati ai militari che hanno superato il corso per Motorista Navale.

