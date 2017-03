RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 28 marzo. Ape, ci sarà un simulatore sul sito dell’Inps (ultime notizie live)

Riforma pensioni 2017, i decreti promessi da Tito Boeri (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, CI SARÀ UN SIMULATORE SUL SITO DELL’INPS (OGGI, 28 MARZO). C’è attesa per i decreti attuativi che dovranno dar corpo alle novità più rilevanti della riforma delle pensioni contenuta nell’ultima Legge di bilancio. I tecnici stanno lavorando agli ultimi dettagli per la stesura finale e i sindacati sono pronti a vedere se l’esecutivo ha tenuto conto delle loro perplessità circa l’Ape social, i cui criteri di accesso potrebbero risultare troppo rigidi. Inoltre, c’è interesse anche per capire quanto costerà accedere all’Ape in termini di penalizzazioni sul futuro assegno che si andrà a percepire. A questo proposito l’Inps renderà presto disponibile un simulatore per aiutare i cittadini a fare una scelta consapevole sull’Ape volontaria, sapendo quindi a cosa potranno andare incontro. È stato lo stesso Tito Boeri a parlare di questa novità, insieme alle altre che arriveranno con il nuovo sito dell’Inps, che verrà messo on line la prossima settimana. Boeri ha spiegato che si è in particolare lavorato molto nella riscrittura dei testi, per cercare di usare una terminologia che fosse la più chiara possibile. “L’importanza del portale è data dai numeri: abbiamo circa un milione e 600 mila visite uniche al giorno e 15 milioni di pagine visitate al giorno, con picchi di 30 milioni. Il trasloco è impegnativo e complesso. Qualche disfunzione ci può essere, ma tra una settimana il nuovo portale sarà online”, ha aggiunto. Chiaramente il simulatore dell’Inps potrà essere disponibile solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi sull’Ape. Il fatto che Boeri abbia parlato della prossima settimana conferma il fatto che davvero manca poco tempo per concludere la loro stesura.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE VOLONTARIA, CONVIENE FARE DOMANDA SUBITO Oltre a chiarire quali saranno i requisiti effettivi richiesti per l’accesso all’Ape social, i decreti attuativi dovrebbero fornire dettagli interessanti sull’Ape volontaria, misura con cui la riforma delle pensioni cerca di introdurre un principio di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. In particolare per i potenziali utilizzatori è fondamentale capire quanto costerà l’Anticipo pensionistico. Quel che sembra certo, ricorda Il Sole 24 Ore, è che il tasso per il prestito pensionistico sarà fisso, ma il suo valore verrà aggiornato ogni due o tre mesi, in base all’andamento del mercato. Questo vuol dire che con tutta probabilità sarà più conveniente accedere subito all’Ape, perché l’aspettativa sui tassi di interesse è di crescita. Ovviamente non tutti hanno i requisiti per poter chiedere subito l’accesso all’Ape: per cui, anche volendo, non possono presentare la domanda il 1° maggio.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, IL DUBBIO SUI 6 ANNI CONTINUATIVI Si attendono ancora i decreti attuativi sull’Ape, per dare così piena attuazione alla riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio. Uno dei punti su cui i sindacati hanno espresso al Governo le loro perplessità riguarda i sei anni di continuità lavorativa per avere accesso all’Ape social nel caso di lavori gravosi. Le organizzazioni hanno chiesto di poter quanto meno inserire una sorta di “franchigia” di 24 mesi. Tuttavia tra i potenziali beneficiari di questa misura c’è una domanda sicuramente non irrilevante: vengono considerati solo gli ultimi anni di carriera? Se così, infatti, ci potrebbero essere persone che hanno svolto lavori faticosi per diversi anni e proprio per questo sono stati magari trasferiti ad altre mansioni una volta superati i 50 anni. Rischierebbero però di non aver accesso all’Ape social se venissero considerati solo gli ultimi sei anni di carriera.

