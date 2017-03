CONCORSI PUBBLICI/ Azienda socio sanitaria Lodi, posti per dirigenti: requisiti e scadenza (29 marzo 2017)

Concorsi pubblici, Immagini di repertorio

CONCORSI PUBBLICI, ASST LODI: POSTI PER DIRIGENTI (29 MARZO 2017) - In questi primi mesi del 2017 sono stati indetti concorsi pubblici anche nel settore sanitario. Un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti di dirigente medico in geriatria. Nel bando di concorso, oltre ai requisiti generali di ammissione, sono indicati anche quelli specifici. Tra i requisiti richiesti ci sono: Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione nella disciplina oggetto del bando o specializzazione equipollente (con la specifica che il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 01.02.1998 nella disciplina a concorso è esentato dal requisito della specializzazione nella medesima disciplina); Iscrizione all'albo dei Medici-Chirurghi. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente attraverso la procedura online disponibile all’indirizzo internet https://asstlodi.iscrizioneconcorsi.it. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati è il 24 aprile 2017, entro le ore 12.00. Oltre alla domanda dovrà anche essere effettuato il versamento della tassa concorsuale di 15,50 euro, non rimborsabile, sul conto corrente postale n° 19625862 intestato all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, con indicazione della causale “Tassa concorsuale - concorso pubblico Geriatria. Clicca qui per leggere il bando di concorso.

CONCORSI PUBBLICI, ASL AVELLINO: POSTI PER DIRIGENTI (29 MARZO 2017) - Anche presso l'Azienda sanitaria locale di Avellino sono stati banditi concorsi pubblici, per titolo e ed esami, per la copertura di vari posti di dirigente medico. Si tratta di selezioni per posti in varie discipline: 1 posto di dirigente medico - discipina: Cardiologia; 3 posti di dirigente medico - disciplina: Medicina Interna; 3 posti di dirigente medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione Il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 3 aprile 2017. Ecco quali sono i requisiti di ammissione previsti per la partecipazione a questi concorsi pubblici. Oltre ai requisiti generali di ammissione sono previsti i seguenti requisiti specifici: Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine tra quelle elencate dai D.M. 30/01/1998 e D.M. 31/01/1998 e successive modifiche ed integrazioni; Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, autocertificata ai sensi del DPR n.445/2000. I candidati che vogliono partecipare alla selezione devono possedere tutti i requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. Clicca qui per leggere il bando di concorso.

