CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Uil, “governo invii presto direttiva Aran”

CONTRATTI STATALI, DIRETTIVA ARAN: UIL CHIEDE ACCELERAZIONE TEMPI (OGGI 29 MARZO 2017) - Non è ancora conclusa la trattativa per il rinnovo dei contratti statali. Il tavolo tra governo e sindacati, per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, dopo la firma dell'accordo quadro dello scorso 30 novembre, deve proseguire ora all'Aran. Ma perché questo avvenga il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia deve inviare la direttiva con la quale il tavolo potrà essere aperto. Il ministro Madia, lo scorso 8 marzo, annunciando la firma del decreto sblocca risorse per il rinnovo dei contratti statali, ha sottolineato che l'invio della direttiva all'Aran sarebbe avvenuto in tempi brevi. I sindacati sono però ancora in attesa di essere convocati all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. E la Uil, attraverso una nota del segretario confederale Antonio Foccillo, chiede al governo di "accelerare i tempi per la definizione della direttiva all’Aran" per il rinnovo dei contratti statali. "Non è più possibile - spiega Foccillo - attendere oltre, visto che, come emerso da recenti indagini, l'alto livello di tassazione e l'alto costo della vita del Paese hanno fatto sì che il potere d'acquisto di uno stipendio italiano sia notevolmente inferiore a quello della maggior parte dei Paesi europei". Oltre al blocco della contrattazione che sta andando avanti da 8 anni nel settore pubblico il sindacalista punta il dito contro "le politiche di blocco occupazionale in entrata, a cui, per lo più, si sono sovrapposti interventi legislativi miranti ad innalzare l’età di uscita dal lavoro, con la conseguenza di rendere sempre più elevata l’anzianità media degli occupati nel settore pubblico".

