RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 29 marzo. Ape sociale, le 11 categorie di lavori gravosi (ultime notizie)

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE, LE 11 CATEGORIE DI LAVORI GRAVOSI (OGGI, 29 MARZO) Continua l’attesa per i decreti attuativi che dovranno fornire tutti i dettagli sull’Ape, anche per capire se verranno recepite le richieste che i sindacati hanno fatto al Governo durante l’ultimo incontro sulla riforma delle pensioni. In questo senso le organizzazioni sindacali hanno segnalato delle “correzioni” che andrebbero apportate all’Ape social, in particolare per quella relativa ai lavori gravosi, dato che un requisito per la presentazione della domanda di acceso prevede che si sia lavorato in maniera continuativa per sei anni in determinate categorie, cosa che potrebbe creare non pochi problemi agli edili, le cui carriere, specie negli ultimi anni, sono ormai contraddistinte dalla discontinuità. In attesa di capire se il Governo accoglierà la richiesta di prevedere quanto meno una “franchigia” di 24 mesi, secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore sarebbero state ormai definitive le categorie che compongono i lavori gravosi. In tutto sono undici e si tratta di: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE, IL PROBLEMA IN PIÙ PER QUOTA 41 Durante la puntata di Mi Manda Rai 3, trasmessa questa mattina, è arrivata una telefonata da un telespettatore: Giovanni, lavoratore precoce di 57 anni, che ha voluto raccontare la sua storia, per far capire perché è importante una riforma delle pensioni che contempli la Quota 41 per tutti. Il telespettatore, avendo iniziato a lavorare ancora minorenne, ha versato più di 40 anni di contributi. Ora è però disoccupato. Se versasse contributi volontari, potrebbe andare in pensione anticipata nel 2022, diversamente dovrebbe aspettare fino al 2028, cioè quasi dieci anni. Giovanni ha spiegato quindi di voler semplicemente aver quello che versato lungo la sua carriera lavorativa: dopo 40 anni di contributi, infatti, è difficile pensare che la pensione che riceverebbe sarebbe in qualche modo “tolta” a qualcuno o non giustificata dal suo estratto conto contributivo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, ANCHE LA RITA AVRÀ UN COSTO Appena verranno emanati i decreti attuativi sull’Ape sarà finalmente chiaro quanto costerà accedere all’Anticipo pensionistico volontario, l’elemento della riforma delle pensioni contenuta nella Legge di bilancio che garantisce flessibilità. Un costo che potrà essere “ammortizzato” anche mediante il ricorso alla Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, ovvero utilizzando una parte del proprio fondo pensione per evitare, o diminuire, il ricorso al prestito bancario. Tuttavia bisogna tenere presente che anche la Rita avrà un costo. Lo segnala Daniele Cirioli in un articolo pubblicato su Italia Oggi, in cui si fa riferimento a una nota della Covip. Il costo della Rita potrà essere pagato in un’unica soluzione oppure a rate e servirà di fatto a coprire le spese amministrative. Dunque dovrebbe essere un importo non “penalizzante”.

