SCIOPERO OGGI/ Benzinai Calabria e Sicilia: info e orari (ultime notizie 29 marzo 2017)

Sciopero benzinai, Immagini di repertorio (LaPresse)

SCIOPERO OGGI DISTRIBUTORI DI BENZINA: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 MARZO 2017) - Riguarda il settore carburanti lo sciopero oggi dei dipendenti dell'azienda Esso italiana Srl. Il personale degli impianti di distribuzione dei carburanti Esso incrocerà le braccia in Calabria e Sicilia. Sono queste le due regioni infatti in cui sono state proclamate le due proteste di carattere aziendale. In entrambi i casi lo sciopero sarà attuato con la seguente modalità: dalle ore 07.00 di oggi 29 marzo 2017 alle ore 07.00 di domani 30 marzo. Per quanto riguarda la regione Calabria lo sciopero è stato indetto dal sindacato Faib mentre per quanto riguarda la regione Sicilia sono state le sigle sindacali Faib, Fegica, Figisc a proclamare l'agitazione. Sciopero oggi anche in un altro settore, quello dell'elettricità. La protesta riguarda i dipendenti dell'azienda Codice Group Srl con la specifica del Sito di via Porzio Centro Direzionale Torre G3 Napoli. I lavoratori attueranno lo sciopero per un'ora con modalità varie. Il sindacato che ha indetto la protesta dei dipendenti è Cisal-FederEnergia. Prosegue poi lo sciopero oggi, nel settore delle Poste-Comunicazioni, dei dipendenti delle Poste Italiane SpA. L'agitazione è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato Cobas Pt-Cub- Usb. I dipendenti hanno iniziato ad astenersi dalle prestazioni straordinarie e dalla flessibilità operativa dallo scorso 13 marzo e andranno avanti fino al prossimo 12 aprile.

