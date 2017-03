CONCORSI PUBBLICI/ Valcamonica, posti per dirigente medico: requisiti e scadenza (oggi, 3 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI: DIRIGENTE MEDICO, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 3 MARZO 2017) - Sono stati banditi concorsi pubblici 2017 dall'Azienda socio-sanitaria territoriale della Valcamonica - Breno. Si tratta di una selezione, per titoli ed esami, per la copertura di posti diversi di dirigente medico. Ecco nel dettaglio i bandi emessi: concorso per 1 dirigente medico di medicina trasfusionale (Lombardia), 1 dirigente medico ortopedia e traumatologia (Lombardia), 1 dirigente medico chirurgia generale (Lombardia), 1 dirigente medico di psichiatria (Lombardia), 1 dirigente medico di pediatria (Lombardia), 1 dirigente medico di cardiologia (Lombardia), 1 dirigente medico anestesia e rianimazione (Lombardia), 1 dirigente medico igiene epidemiologica e sanità pubblica (Lombardia). Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 12 del 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: quindi c'è tempro per l'invio entro il prossimo 6 marzo 2017. Il bando integrale del concorso è disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all'area gestione risorse umane - settore concorsi: telefono 0364 - 369271 - 369329.

CONCORSI PUBBLICI: COMUNE MESSINA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 3 MARZO 2017) - Anche il comune di Messina ha indetto concorsi pubblici 2017 per funzionari. Sono messi a concorso 51 posti con assunzione a tempo indeterminato per coprire il fabbisogno di personale per gli anni 2017-18: 30 sono destinati a nuove assunzioni, e gli altri 21 sono riservati al personale interno. I profili sono suddivisi in questo modo: 6 posti di categoria giuridica ed economica D3, di cui: n. 1 Direttore di Sezione Tecnica – Ingegnere, n. 1 Direttore di Sezione Tecnica – Ingegnere Ambientale; n. 1 Direttore di Sezione Tecnica– Agronomo; n. 1 Direttore di Sezione Biblioteca-Archivio Storico, n. 1 Direttore di Sezione C.E.D., n. 1 Direttore di Sezione Amministrativa; 6 posti di categoria giuridica ed economica D1, di cui: n. 1 Assistente Sociale, n. 2 Funzionario Direttivo Amministrativo, n. 2 Funzionario Direttivo Contabile, n. 1 Funzionario Direttivo Tecnico; 10 posti di categoria giuridica ed economica C1, di cui: n. 1 Istruttore Informatico; n. 2 Istruttore Tecnico; n. 2 Istruttore Contabile; n. 5 Istruttore Amministrativo; 8 posti di categoria giuridica ed economica B1, di cui: n. 4 Collaboratore Amministrativo; n. 4 Collaboratore Amministrativo Addetto alla Notifica. La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata entro il prossimo 23 marzo. Clicca qui per tutte le informazioni.

