CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: Madia, “pronti a firma” (Oggi 3 marzo 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: VERSO LA FIRMA? (OGGI, 3 MARZO 2017) - Sarebbe imminente la firma del rinnovo dei contratti statali. E' quanto ha annunciato ieri a RTL 102.5, il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia. "Siamo pronti, dopo tanti anni, a firmare un nuovo contratto dei pubblici dipendenti", ha dichiarato il ministro. Madia ha poi spiegato che il governo è pronto "alla luce delle modifiche normative che abbiamo fatto e stiamo facendo, alla luce del fatto che nella scorsa legge di bilancio, quella già approvata, abbiamo messo metà delle risorse circa e che l’altra metà delle risorse per gli 85 euro medi di rinnovo, che abbiamo promesso in quell’accordo del 30 novembre con i sindacati, li metteremo nella prossima legge di bilancio". I dipendenti pubblici aspettano il rinnovo dei contratti statali e il conseguente aumento degli stipendi dal 2009. Lo scorso 30 novembre il governo e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un'intesa politica per un incremento di 85 euro medi lordi. Riguardo all'approvazione la scorsa settimana da parte del Consiglio dei ministri del Testo Unico sul pubblico impiego il ministro Madia ha ribadito: "Vorrei che fosse chiaro che non è che abbiamo detto in modo teorico ‘Apriamo una nuova stagione contrattuale’ tenendo le norme vecchie e sapendo che non saremmo arrivati alla firma di un contratto, ma abbiamo creato le condizioni per aprire e firmare un nuovo contratto per i pubblici".

