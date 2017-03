RIFORMA PENSIONI 2017/ Ape social, precoci, Quota 41: novità in arrivo? (oggi 3 marzo, ultime notizie live

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SU APE SOCIAL E LAVORATORI PRECOCI POTREBBERO ARRIVARE CAMBIAMENTI (OGGI, 3 MARZO) Nonostante siano passati i 60 giorni che erano stati indicati come termine per la presentazione dei decreti attuativi necessari a fare partire l’Ape, la novità principale della riforma delle pensioni, i tecnici del Governo non sono preoccupati e l’Anticipo pensionistico partirà comunque come previsto il 1° maggio. Lo scrive Il Sole 24 Ore, che fa un punto su quelli che sono stati i temi trattati nel confronto tra l’esecutivo e i sindacati. Sull’Ape social, si pensa a una “franchigia” di 12 mesi per garantire l’accertamento sullo svolgimento di un lavoro particolarmente gravoso negli ultimi sei anni. Per i lavoratori precoci, invece, potrebbe esserci “una interpretazione estensiva dei 12 mesi di versamenti effettuati prima del 19esimo anno di età”, che sono un requisito per accedere a Quota 41. Si lavora anche alla possibilità di utilizzare il cumulo contributivo gratuito per l’accesso all’Ape social e volontaria, salvo che per gli iscritti alle casse privatizzate. Secondo il quotidiano di Confindustria, durante il confronto non si è parlato molto dell’Ape volontario, in quanto gli accordi con Abi e Ania sui costi del prestito bancario e della relativa assicurazione non sono stati ancora chiusi dal Governo. Il quale “ha preso in esame il documento unitario dei sindacati che sollecitano una definizione precisa della platea di lavoratori precoci e dei beneficiari dell'Ape social, insieme alla considerazione delle specificità di alcuni settori caratterizzati da alti livelli di discontinuità del lavoro, come l'edilizia, che rendono difficilissimo il possesso dei requisiti richiesti per l'anticipo pensionistico”. Le parti si sono quindi date appuntamento per il 13 per proseguire il confronto su questo punto, mentre il 9 parleranno dei voucher.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. GHISELLI (CGIL) SPIEGA L'IDEA PASSATA SULL'APE SOCIAL Il confronto sulla riforma delle pensioni tra Governo e sindacati riprenderà il 13 marzo. L’incontro di ieri, secondo quanto riporta la Cgil, è stato interlocutorio: l’esecutivo ha fornito alcune risposte alla questioni poste dalle organizzazioni sindacali riservandosi degli approfondimenti su altri punti. Roberto Ghiselli ha spiegato che rispetto all’Ape social sembra essere stata accolta l’idea di far sì che conti la mansione del lavoratore e non il settore dell’azienda, "così come positiva è l’idea di una franchigia nella determinazione dei sei anni di continuità in lavori gravosi". Il Segretario confederale della Cgil ha però evidenziato che resta aperto il problema dei disoccupati a seguito della scadenza di un contratto a termine. Riguardo l’Ape volontaria, il sindacato di corso d’Italia critica la complessità della procedura prevista.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PETIZIONE CONTRO I VITALIZI DEI PARLAMENTARI Mentre Governo e sindacati sono tornati a parlare di riforma delle pensioni non si ferma il dibattito sui vitalizi dei parlamentari. Il Fatto Quotidiano ha infatti deciso di avviare una petizione on line per chiedere degli importanti cambiamenti nel sistema pensionistico di deputati e senatori. In particolare con il ricalcolo di tutti i vitalizi in essere con il sistema contributivo, con l’aumento dell’età pensionabile dei parlamentari, di modo che sia portata allo stesso livello di quella prevista per tutti gli altri cittadini, con l’introduzione di un tetto pari a 5.000 euro lordi mensili per i vitalizi e delle future pensioni dei parlamentari, di modo che anche il cumulo con altri assegni previdenziali incassati per altri lavori svolti durante la propria vita resti comunque entro tale limite. Non sembrano mancare i sostenitori di questa petizione, che quindi potrebbe raggiungere un buon numero di adesioni.

