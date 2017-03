SCIOPERO OGGI/ Tribunale Velletri: info e orari sull'agitazione (3 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI IGIENE AMBIENTALE E SETTORE GIUSTIZIA: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 3 MARZO 2017) - Sciopero oggi nel settore dell'Igiene ambientale. A protestare sono i dipendenti dell'azienda Agesp SpA, in provincia di Catania. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Fp-Cgil lo scorso 20 febbraio con la seguente specifica: Cantieri di Scordia e Militello Val di Catania. Si tratta di uno sciopero di rilevanza aziendale e i dipendenti dell'azienda si asterranno oggi 3 marzo per l'intera giornata di lavoro. Per quanto riguarda gli altri settori sono in corso anche altre agitazioni. Nel settore del Ministero della Giustizia continua lo sciopero oggi del personale del Tribunale di Velletri, in provincia di Roma. I lavoratori proseguono nell'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario. Lo sciopero è iniziato lo scorso 13 febbraio e andrà avanti fino al prossimo 11 marzo. Si tratta di una protesta che è stata indetta dal sindacato Usb.

