CONCORSI PUBBLICI/ Bando infermieri, Città della Salute di Torino: scadenza e prove (30 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, CITTÀ DELLA SALUTE DI TORINO: BANDO PER INFERMIERI (30 MARZO 2017) - È stato bandito tra gli ultimi concorsi pubblici nella regione Piemonte uno in particolare all’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino per 4 posti di operatori professionali sanitari infermieri. Il concorso è previsto come scadenza il prossimo 13 aprile, previa presentazione della domanda d’iscrizione per provare ad intercettare la copertura a tempo indeterminato di questi quattro posti di collaboratore professionale sanitario. Come riporta l’introduzione del bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo scorso, «la domanda deve essere inviata secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, esclusivamente on line entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo alla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Nella giornata del prossimo 27 aprile e del prossimo 28 aprile 2017 saranno invece previste le prove pre-selettive presso il Palazzetto dello sport di Parco Ruffini (viale Leonardo Bistolfi n. 19 - 10141 Torino). Per ogni qualsivoglia indicazione su requisiti minimi per poter partecipare a questi concorsi pubblici in ambito sanitario e per avere delucidazioni maggiori sulle prove che seguiranno le pre-selettive, è consigliabile la consultazione dell’indirizzo online.

CONCORSI PUBBLICI, COMUNE DI MILANO: BANDO 86 ASSUNZIONI TRA FUNZIONARI E AMMINISTRATIVI (30 MARZO 2017) - Il Comune di Milano il prossimo 1 aprile vedrà scadere alcuni concorsi pubblici indetti tra febbraio e marzo e che comporteranno nuove possibilità di posti a tempo indeterminato lungo i vari settori necessitanti all’interno della gestione pubblica della metropoli milanese. Nello specifico, entro l’1 aprile scadrà il bando per 86 cariche pubbliche a tempo indeterminato per la copertura di numerosi profili professionali ricercati da Palazzo Marino; nella Gazzetta Ufficiale pubblicata il 3 marzo scorso sono stati definiti i contorni e i requisiti del bando per Funzionari e Amministrativi. Sono in tutto 86, così distribuiti: 8 funzionari tecnici, 27 istruttori direttivi specialisti in sistemi informativi, 13 istruttori direttivo-tecnici, 1 istruttore direttivo amministrativo, 3 istruttori direttivi area cultura, 34 collaboratori amministrativi-messi comunali. Le domande di partecipazioni dovranno essere inviate solamente per via telematica, seguendo le indicazioni del bando ufficiale che trovate a questo indirizzo. Nello stesso si trovano anche tutti i requisiti divisi per ogni tipologia di profilo professionale diverso richiesto.

