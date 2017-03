Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: riforma Pa e stabilizzazione dei precari

Immagini di repertorio (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI: LE RICHIESTE DELLA UIL (OGGI 30 MARZO 2017) - I sindacati continuano a chiedere al governo, per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali, il rispetto dell'accordo quadro dello scorso 30 novembre. A fine 2016 infatti Cgil, Cisl e Uil hanno firmato con il governo un'intesa per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, stipendi che sono fermi dal 2008. Nell'accordo che è stato siglato è stato stabilito un aumento degli stipendi di 85 euro medi lordi mensili: la trattativa deve però ora proseguire all'Aran e i sindacati sono in attesa dell'apertura del tavolo dopo che il ministro della Pubblica Amministrazione avrà inviato la direttiva. Il rinnovo dei contratti statali non è però la sola questione sul tavolo: c'è anche infatti la riforma della Pubblica Amministrazione con lo sblocco del turn over e la stabilizzazione dei precari. Nei giorni scorsi il segretario confederale della Uil Antonio Foccillo ha ricordato che "con l’accordo del 30 novembre scorso abbiamo voluto impegnare il Governo a porre un freno al fenomeno del precariato avviando un percorso di stabilizzazione degli addetti coinvolti, riaprendo, di conseguenza, le porte della P.A. attraverso la facoltà loro riconosciuta – nello schema di decreto del nuovo Testo unico del Pubblico Impiego - di bandire nuovi concorsi". La Uil chiede quindi al governo non solo il rispetto dei tempi per il rinnovo dei contratti statali ma anche di "arginare il problema della precarietà".

