RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 30 marzo. Fino a 655 euro in arrivo con la quattordicesima (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. CON LA QUATTORDICESIMA IN ARRIVO FINO A 655 EURO (OGGI, 30 MARZO) Attraverso il messaggio numero 1366, l’Inps ha fornito le prime istruzioni per dare applicazione a una delle novità della riforma delle pensioni varata con la Legge di bilancio: l’aumento della quattordicesima (chiamata dall’Inps “somma aggiuntiva”). L’Istituto nazionale di previdenza sociale segnala anzitutto qual è la soglia fino a cui si ha diritto alla somma aggiuntiva. Dato che essa è prevista per chi ha una pensione non superiore a una volta e mezza il minimo, viene chiarito che tale soglia è pari a 9.786,86 euro annui. Attraverso una tabella, viene poi specificato l’importo cui si ha diritto, a seconda che si percepisca un trattamento pensionistico come ex lavoratore dipendente o autonomo e a seconda anche degli anni di contribuzione. Per esempio, per un ex lavoratore dipendente con un’età contributiva fino a 15 anni, o un ex autonomo con contributi versati fino a 18 anni, la somma aggiuntiva è pari 437 euro. La quattordicesima raggiunge la cifra massima di 655 euro nel caso si siano versati più di 25 anni di contributi (28 se ex autonomi). Guardando il raffronto con il 2016, la quattordicesima sarà quindi più alta di circa 100 -150 euro. L’Inps ricorda anche che la Legge di bilancio ha previsto che “la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte” il minimo, che finora non hanno goduto della quattordicesima. Questo vuol dire che in caso di pensioni fino a 13.049,14 si potranno ricevere tra i 336 i 504 euro in più. Per quanto riguarda il pagamento della quattordicesima, nelle messaggio si legge che “verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIALE, CAMUSSO: IL GOVERNO CERCA DI APPLICARE IL MENO POSSIBILE L'ACCORDO Cresce l’attesa per i decreti attuativi relativi all’Ape. Con i testi definitivi sarà chiaro quali saranno i criteri di accesso all’Ape social e se quindi saranno confermate le indiscrezioni che parlavano di un criterio di priorità legato all’età anagrafica dei richiedenti. A tal proposito Susanna Camusso ha ancora una volta detto di voler vedere i testi definitivi dei decreti attuativi, prima di esprimere un giudizio completo. Tuttavia non le sfugge, viste le indiscrezioni che arrivano in merito, che è come se il Governo stesse cercando di applicare il meno possibile l’accordo che è stato raggiunto e confermato nelle disposizioni varate con la Legge di bilancio. Non certo un buon segnale, considerato anche che si parla di un intervento, l’Ape social, indirizzato ad alcune categorie ritenute meritevoli di un trattamento di “tutela”, vista la loro condizione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROTESTA DEI VESCOVI IN BRASILE La riforma delle pensioni sta causando diverse proteste in Brasile. Il Governo Temer ha infatti deciso di innalzare l’età pensionabile a 65 anni e, stando a quanto riporta RadioVaticana, la Conferenza episcopale brasiliana, ha diffuso una nota invitando i cristiani a mobilitarsi a difesa dei più deboli, in quanto l’esecutivo “ha scelto la strada dell’esclusione sociale”. I vescovi sottolineano che “la previdenza non è una concessione del governo on un privilegio”, quindi “ogni minaccia a questi diritti” deve essere respinta. Inoltre, evidenziano come non si possano prendere decisioni su un tema così complesso “basandosi su informazioni non sicure”. Parole che in Italia hanno ricevuto molta attenzione da parte di coloro che continuano a battersi per cambiare la Legge Fornero.

