CONCORSI PUBBLICI/ Operatori Ferrovia Circumetnea: requisiti e scadenza (31 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, OPERATORI FERROVIA CIRCUMETNEA (OGGI 31 MARZO 2017) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Gestione Governativa Ferroviaria Circumetnea, hanno indetto due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di 14 Tecnici da assumere a tempo indeterminato presso l’area operativa esercizio e manutenzione impianti C.C.N.L. Autoferrotranvieri. I posti messi a concorso sono così suddivisi: 8 posti di Operatore Qualificato Elettromeccanico par. 140, da inserire nell’area professionale 3^ – area operativa manutenzione impianti ed officine; 6 posti di Operatore di Stazione par. 139, da inserire nell’area professionale 3^ – area operativa esercizio. Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate entro il 27 aprile 2017. I requisiti richiesti sono: diploma di maturità della durata di cinque anni; esperienza pregressa di almeno 12 mesi nel settore della lavorazioni e manutenzioni eletromeccaniche; maggiore età; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godimento dei diritti politici; posizione regolare rispetto agli obblighi di leva; inesistenza di condanne penali, di misure di sicurezza o prevenzione, e/o di procedimenti penali pendenti; non essere stati dispensati o destituiti dal lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, ALLIEVI MARESCIALLI GDF (OGGI 31 MARZO 2017) - Concorsi pubblici sono stati banditi anche dalla Guardia di Finanza. E' stata infatti indetta, per titoli ed esami, una selezione per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. Si tratta di posti per 415 allievi marescialli del contingente ordinario e 46 allievi marescialli del contingente di mare così suddivisi: 31 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC); 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM). La domanda per la partecipazione alla selezione deve essere inviata entro il prossimo 18 aprile. Sono stabilite riserve dei posti, come si legge sul bando di concorso. Per esempio dei 415 posti allievi marescialli del contingente ordinario, 10 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 23 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Clicca qui per tutte le informazioni.

