CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: quando l'avvio del tavolo all'Aran?

CONTRATTI STATALI, L'AVVIO DEL TAVOLO ALL'ARAN (OGGI 31 MARZO 2017) - Non si conoscono ancora i tempi dell'avvio del tavolo all'Aran per la trattativa per il rinnovo dei contratti statali. I sindacati attendono infatti la convocazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per proseguire l'iter già avviato per garantire l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Questa è una categoria di lavoratori che aspetta il rinnovo dei contratti statali dal 2008: sono ormai oltre otto anni che il blocco va avanti, nonostante nel 2015 la Corte Costituzionale ne abbia sancito l'incostituzionalità. Un passo avanti nella trattativa per il rinnovo dei contratti statali è stato compiuto lo scorso 30 novembre con la firma dell'accordo quadro tra Cgil, Cisl e Uil e governo. Nell'intesa è stato stabilito un aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici di 85 euro medi lordi. Il tavolo deve però ora proseguire all'Aran: perché questo avvenga è necessario che il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia invii la direttiva. Lo scorso 8 marzo, quando ha annunciato la firma del decreto sblocca risorse per il rinnovo dei contratti statali, il ministro ha assicurato di essere in procinto di inviare la direttiva all'Aran. I sindacati continuano ad aspettare la convocazione e chiedono che il governo rispetti i tempi.

