RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 31 marzo. Quota 41, i precoci si rivolgono alla Camusso (ultime notizie)

Riforma pensioni e novità su pensioni anticipate, Ape, Quota 41, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, I PRECOCI SI RIVOLGONO A SUSANNA CAMUSSO (OGGI, 31 MARZO) I lavoratori precoci non intendono mollare nella loro battaglia per una riforma delle pensioni che contenga Quota 41 per tutti. Una delle iscritte al gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti ha preparato una lettera da consegnare a Susanna Camusso e ha deciso di condividerne il testo sulla pagina Facebook del gruppo. Oltre a ricordare gli effetti della Legge Fornero su molti precoci, Maria Coletta, questo il nome della donna, ne ha evidenziato le conseguenze sociali, dato che il blocco del turnover ha influito negativamente sulla possibilità dei giovani di trovare un’occupazione. Quanto alla richiesta di Quota 41 per tutti, la donna ha voluto evidenziarne le ragioni non solo “teoriche”, ma anche pratiche, facendo l’esempio di una persona che abbia perso il lavoro poco prima dei 60 anni, avendo versato 38-39 anni di contributi. Dopo due anni di Naspi, si ritroverebbe con probabilità nulle di trovare un nuovo lavoro e senza reddito, lontano anche 3-4 anni dall’Ape, che dopo la sperimentazione attuale potrebbe anche non essere rinnovata. Come potrebbe quindi vivere questa persona? Maria Coletta ricorda quindi anche l’importanza di abolire il meccanismo che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, un’ipotesi che ultimamente si sta facendo largo anche tra alcuni parlamentare. Abbiamo il diritto di andare in pensione e lotteremo fino a raggiungere questo obiettivo sacrosanto. Soprattutto per lasciare i posti di lavoro ai nostri figli, ai ragazzi, che come ben sapete, delusi da uno Stato che non li tutela più né salvaguarda la dignità di ciascuno, li obbliga ad andare all’estero per un meritato lavoro”, aggiunge la donna. Che evidenzia subito dopo: “Adesso più che mai abbiamo bisogno che il sindacato applichi e rafforzi il suo ruolo, che sia al nostro fianco nella lotta. Da soli non ce la possiamo fare, ma con il vostro aiuto sì”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS, 18 MILIONI DI PENSIONI, MA SCENDE LA SPESA SUL PIL La riforma delle pensioni di Elsa Fornero ha avuto effetti sul numero di nuove prestazioni Inps erogate negli ultimi anni. Proprio oggi l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha messo in rilievo una calo degli assegni negli ultimi cinque anni, proprio dopo gennaio 2012. Tralasciando le gestioni dipendenti pubblici ed ex Enpals, a gennaio 2017 le pensioni erogate dall’Inps sono poco più di 18 milioni e nel 63,1% dei casi il loro importo è inferiore ai 750 euro. In questa situazione la spesa per le pensioni è scesa all’11,3% del Pil. Il che è certamente un dato positivo. Sarà certamente interessante vedere questi dati alla fine dell’anno. Quando però non si dovrebbero vedere gli effetti dell’Ape, in quanto si tratta di un prestito che non fa automaticamente andare in pensione.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INPS: MAGGIOR PARTE DEGLI ASSEGNI AL NORD ITALIA Ancora non arrivano i decreti attuativi sull’Ape, misura principale della riforma delle pensioni. Intanto i dati dell’Osservatorio dell’Inps sulle pensioni fanno emergere che il 48% degli assegni sono percepiti nel Nord Italia, mentre al Sud la percentuale scende al 30,6%. Il Centro appare più staccato, con il 19,2%. Il rimanente 2,2% delle pensioni viene invece erogato a soggetti residenti all’estero. Al Sud c’è però il primato delle pensioni di invalidità e delle prestazioni assistenziali, che sono più che al Centro e al Nord. Altri dati interessanti diffusi dall’Inps, riguardano l’età medie dei pensionati, che è pari a 73,7 anni. In ogni caso alle persone con più di 75 anni (e fino a 84) finisce più di un terzo degli assegni, mentre il grosso (21,8%) delle pensioni di vecchiaia viene percepito da cittadini nella fascia di età tra i 65 e i 69 anni.

© Riproduzione Riservata.