SCIOPERO OGGI / Turismo e trasporto pubblico locale: info e orari (ultime notizie 31 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI PUBBLICI ESERCIZI E TRASPORTO LOCALE: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 31 MARZO 2017) - Giornata di sciopero oggi generale plurisettoriale. E' stata indetta una protesta a livello nazionale dei lavoratori di varie aziende: Fipe, Fiavet, Angem, Alleanza delle Cooperative, Anip, Lega Coopservizi, Federlavoro e Servizi, Agci, Union servizi- Confapi, Fnip. La specifica dello sciopero è la seguente: turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva, agenzie viaggio, pulizie e multiservizi. I dipendenti incroceranno le braccia per l'intera giornata di lavoro. Ad indire l'agitazione sono stati i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Uiltrasporti. Sciopero oggi anche in un altro settore, quello del trasporto pubblico locale. Si fermerà per una protesta di 24 ore il personale della società Atap di Biella e Vercelli. L'agitazione è stata indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Trasporti. Sempre per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico locale è stato indetto anche uno sciopero oggi del personale della società Liscio Autolinee di Potenza. In questo caso si tratta di una protesta di 4 ore, dalle ore 11:45 alle ore 15:45. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Ugl Autoferrotranvieri.

