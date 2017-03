CONCORSO CANCELLIERI/ Gazzetta Ufficiale, prove preselettive: rinvio calendario date, ira sul web

CONCORSO CANCELLIERI, GAZZETTA UFFICIALE: NUOVO RINVIO DATE PROVE PRESELETTIVE (ULTIME NOTIZIE) - Per il secondo mese consecutivo nel concorso Cancellieri è arrivato il secondo rinvio per mancanza di organizzazione gestionale della pubblicazione del Calendario date delle prove preselettive. Senza questo primo passaggio, non si potrà accedere all’esame di concorso vero e proprio: dunque di nuovo tutto ritardato di un altro mese, con le ire degli aspiranti cancellieri iscritti al bando di concorso che sul web hanno scatenato la rabbia contro il secondo atto consecutivo pubblicato in extremis allo scadere del termine e recitante uguale al 14 febbraio, «CONSIDERATO che per esigenze organizzative connesse allo svolgimento delle suddette prove, di cui all’art. 8 del bando, è necessario provvedere al rinvio della data di pubblicazione del calendario di esame; Il calendario contenente le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive di cui all’art. 8 del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria verrà pubblicato, salvo ulteriori rinvii, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del 4 aprile 2017». Tutto riaperto fino al 4 aprile: ma nel frattempo per il Concorso Cancellieri i punti tutti da scoprire sono ancora anti: molti iscritti al Bando per assistenti giudiziari sta ancora cercando di capire come avverrà la fatidica prova preselettiva che i concorsuali scopriranno tra qualche settimana. Stando all’indicazione del Bando inserito su Gazzetta Ufficiale, si articolerà in una prova scritta in materia di elementi di diritto pubblico e diritto amministrativo che consisterà nella risposta a trenta quesiti con risposte predefinite, tra le quali il candidato sceglierà quella ritenuta corretta. Ad ogni domanda posta ci sarà una sola risposta esatta da barrare e l’intera prova sarà valutata in questo modo: il punteggio massimo è 30 punti; per ogni risposta esatta è attribuito 1 punto; alle risposte non date o errate sono assegnati 0 punti.

CONCORSO CANCELLIERI, GAZZETTA UFFICIALE: NOMINATA COMMISSIONE ESAMI (ULTIME NOTIZIE) - Mentre ancora si attendono le date delle prove preselettive del Concorso Cancellieri, con gli utenti aspiranti assistenti giudiziari sul piede di guerra visto l’ennesimo rinvio delle tanto sospirate date d’esame, è stata nominata dal Ministero della Giustizia la Commissione Esaminatrice che dovrà correggere i compiti dei candidati e provvedere alla loro selezione per ammetterli al bando vero e proprio. I nominativi ufficiali sono i seguenti: «Presidente effettivo: SIRENA Pietro Antonio già Consigliere di Cassazione; Componente effettivo: DE LIPSIS Raffaele Maria, già Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Componente effettivo: VALCALDA Rosalba, già Dirigente di questa Amministrazione; Segretario effettivo: MARZATICO Rosalba Funzionario giudiziario del Ministero; Presidente supplente: DI MAURO Luigi già Direttore Generale della Giustizia minorile».

