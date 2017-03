Concorsi pubblici/ Valle d'Aosta, posti giunta regionale: requisiti e scadenza (oggi, 4 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI: GIUNTA REGIONALE VALLE D'AOSTA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 4 MARZO 2017) - Sono stati banditi nuovi concorsi pubblici 2017 in Valle d'Aosta. E' stata infatti indetta una selezione per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 11 collaboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di Assistente Amministrativo-Contabile, di cui 6 da assegnare all’organico della giunta regionale, con applicazione della riserva di tre posti agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, ai sensi della legge n. 68/1999, e cinque agli organici di alcuni comuni valdostani. I posti di lavoro messi a concorso sono così suddivisi: sei posti all’organico della Giunta regionale, e in particolare 1 posto alla struttura Motorizzazione civile del Dipartimento trasporti; 1 posto alla struttura Centro unico retribuzioni e fiscale, procedimenti disciplinari, CUG e concorsi del Dipartimento personale e organizzazione; 2 posti alla struttura Espropriazioni e valorizzazione del patrimonio del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, di cui uno riservato ai sensi della l. 68/99; 1 posto alla struttura Politiche per l’impiego del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, riservato ai sensi della l. 68/99; 1 posto alla Struttura sviluppo economico e generi contingentati del Dipartimento industria, artigianato ed energia, riservato ai sensi della l. 68/99; cinque posti agli organici di alcuni Comuni valdostani, e in particolare 1 posto a tempo parziale a 18 ore settimanali all’ufficio finanziario dei Comuni di Allein e Gignod (ambito sovracomunale associato); 1 posto al Comune di Antey-Saint-André; 1 posto al Comune di Gressoney-Saint-Jean; 1 posto al Comune di Gressoney-La- Trinité; 1 posto al Comune di Valtournenche. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 16 marzo 2017. Per maggiori informazioni clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI: POSTI IN BANCA D'ITALIA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 4 MARZO 2017) - Concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche dalla Banca d'Italia: si tratta di una selezione per impiegati con profilo tecnico. Il concorso è rivolto a laureati e a diplomati e prevede l’assunzione di 4 tecnici nel campo dell’impiantistica elettrica. Il concorso è stato bandito per il reclutamento dei seguenti profili professionali: A) 2 profili tecnici con conoscenze nel campo della progettazione impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche; B) 2 Assistenti – profili tecnici con conoscenze nel campo dell’impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche. La domanda di partecipazione a questo concorso deve essere inviata entro le ore 18:00 del 16 marzo 2017: la richiesta deve essere inviata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso c'è quello di avere un'esperienza lavorativa documentabile e successiva al titolo di studio (laurea o diploma a seconda del profilo). Per maggiori informazioni clicca qui.

