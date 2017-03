RIFORMA PENSIONI 2017/ Quota 41 e Ape, cumulo contributivo gratuito? (Oggi 4 marzo, ultime notizie live)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. SI ATTENDE LA CIRCOLARE INPS SUL CUMULO CONTRIBUTIVO GRATUITO (OGGI, 4 MARZO) Una delle novità introdotte dalla riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità è il cumulo contributivo gratuito. Sul tema Marialuisa Gnecchi ha presentato un’interrogazione parlamentare, cui ha risposto il sottosegretario al Welfare Luigi Bobba, che ha specificato che l’Inps sta preparando una circolare applicativa sul tema, anche per far sì che gli iscritti alle casse previdenziali sappiano come poter adoperarsi per avere il cumulo. Secondo quanto riportato, Gnecchi ha espresso soddisfazione per le risposte fornite dal rappresentante del Governo, anche perché sembra esservi un conferma della volontà di arrivare a far sì che gli italiani possano riunire i contributi versati nella loro vita lavorativa. Tuttavia, la deputata del Pd ha fatto presente che “sembra che molti lavoratori siano indotti, dai patronati o dall'Inps medesima, a non presentare la domanda di cumulo dei periodi in attesa di un'apposita circolare applicativa delle disposizioni da ultimo introdotte da parte dell'Istituto previdenziale”. Sarà quindi bene che l’Inps intervenga al più presto. E anche le casse professionali dovranno far sapere ai propri iscritti come comportarsi. Non è invece ancora chiaro se i lavoratori precoci possano utilizzare il cumulo contributivo gratuito per accedere alla Quota 41 prevista dalla riforma delle pensioni. Tutto sarà più chiaro con i decreti attuativi in materia, anche perché lo stesso quesito sembra pendere sull’Ape, sia nella sua versione social che in quella più “classica” volontaria. Andrebbe poi fatto notare che al momento il cumulo contributivo non è utilizzabile per accedere a Opzione donna e all’ottava salvaguardia degli esodati, generando situazioni di disparità di trattamento.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI CONTRARI ALLA PROPOSTA DI SALVINI Come noto, Matteo Salvini, oltre a criticare la Legge Fornero, nei giorni scorsi ha proposta una riforma delle pensioni per far sì che si possa accedere alla quiescenza a 60 anni, con un’anzianità contributiva di 40. Non si sa se il Segretario federale della Lega Nord abbia indicato questo paletto contributivo pensando di fare cosa gradita ai lavoratori precoci, che chiedono la Quota 41. Fatto sta che uno di loro, sul gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, ha voluto ricordare al leader del Carroccio che a 60 anni i lavoratori precoci potrebbero avere anche 45 anni di contributi. In effetti se hanno iniziato a lavorare ancora in minore età questo è possibilissimo, ma anche se avessero iniziato a 18 anni non potrebbero andare in pensione dopo 40 anni di lavoro con la proposta di Salvini. A quel punto cambierebbe poco rispetto alla situazione attuale, in cui occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi per accedere alla pensione anticipata.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LA RICHIESTA DELLA FAI-CISL Governo e sindacati si sono ritrovati ancora per parlare di riforma delle pensioni. E dal mondo sindacale, nello specifico dalla Fai-Cisl, arriva una richiesta sull’Ape social. Luigi Sbarra, Segretario generale della federazione che rappresenta il settore agroalimentare-ambientale, chiede infatti che l’inclusione “dei lavoratori agricoli, alimentari e della pesca nei meccanismi dell’Ape Social, oltre che riconoscere la natura gravosa di questi impieghi e assicurare la tutela di migliaia di esodati agricoli”. Staremo a vedere se sarà possibile accogliere questa richiesta, tenuto conto che ci sono anche altre categorie che ritengono di dover essere ricomprese nella formula dell’Anticipo pensionistico che non prevede decurtazioni sugli assegni che si andranno a incassare.

