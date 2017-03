Sciopero oggi/ Istituti di vigilanza, continua protesta: info e orari (4 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI ISTITUTI DI VIGILANZA, CONTINUA PROTESTA: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 4 MARZO 2017) - Prosegue lo sciopero oggi nel settore degli Istituti di vigilanza. Ad incrociare le braccia sono i dipendenti dell'azienda Securitas Metronotte San Giorgio, in provincia di Lucca. I lavoratori hanno iniziato la protesta lo scorso 9 febbraio e andranno avanti fino al prossimo 10 marzo. Si tratta di uno sciopero che prevede il blocco degli straordinari. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Anche un altro sciopero oggi sta andando avanti. Si tratta della protesta dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni. I dipendenti di Telecom Italia SpA e quelli di Tim SpA sono in agitazione dallo scorso 16 febbraio: proseguiranno nello sciopero fino al prossimo 16 marzo. Queste sono la modalità con le quali i lavoratori del settore stanno portando avanti questo sciopero: 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. La protesta ha rilevanza nazionale ed è stata proclamata dal sindacato Cisal-Comunicazione che ha indetto questo sciopero per tutti i dipendenti ad esclusione del personale della Regione Abruzzo.

