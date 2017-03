CONCORSI PUBBLICI/ Operatore socio sanitario, posti in casa riposo: requisiti e scadenza (oggi, 5 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI: OPERATORE SOCIO SANITARIO, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 5 MARZO 2017) - Sono stati banditi anche in ambito sanitario nuovi concorsi pubblici. In Veneto, nel comune di Sommacampagna in provincia di Verona, è stata indetta una selezione da parte dell'Ipab Casa di ripossp 'G. A. Campostrini'. Il concorso è stato bandito, per titoli ed esami, per 8 posti di "operatore socio sanitario" a tempo indeterminato (cat. b1), di cui n. 5 posti a tempo pieno e n. 3 posti a tempo parziale (50%), con riserva del 40% dei posti (pari a n. 3 posti) a favore dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui all. art. 35, c. 3 bis del d.lgs. 165 del 2001. La scadenza per la presentazione delle domande è domani 6 marzo, entro le ore 12.00. I requisiti di ammissione alla selezione sono: diploma di qualifica professionale "Operatore Socio Sanitario" o titolo equipollente, come disposto con D.G.R. Regione Veneto n.2230/02 e n. 3973/02. L'eventuale data di preselezione sarà pubblicata sul sito dell'Ente il 16 marzo 2017. Per informazioni ci si può rivolgere all' Ufficio Personale (tel. 045/8961380 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Clicca sul sito internet per tutti i dettagli: www.cdrcampostrini.com

CONCORSI PUBBLICI: ADDETTI VIGILANZA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 5 MARZO 2017) - In Toscana il Comune di Piombino ha indetto nuovi concorsi pubblici. E' stata bandita una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 operatori di vigilanza, categoria C posizione economica C1 presso il Servizio di Polizia Municipale. Ci sono ancora alcuni giorni per inviare la domanda di partecipazione: il termine per la presentazione è il prossimo 9 marzo. Ecco quali sono i requisiti richiesti per partecipare al concorso: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; età minima 18 anni; diploma di scuola media superiore; patente di guida di categoria A2 e B o superiori; idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego; essere iscritto alle liste elettorali; non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A; posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle strumentazioni e delle applicazioni informatiche di base. Clicca qui per tutte le informazioni.

