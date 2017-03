RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017/ Quota 41, i precoci avranno il sostegno Fiom? (Oggi 5 marzo ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, I LAVORATORI PRECOCI AVRANNO IL SOSTEGNO DELLA FIOM? (OGGI, 5 MARZO) Continuano le iniziative dei lavoratori precoci per chiedere una riforma delle pensioni che estenda a tutti Quota 41. Per ora, infatti, la possibilità di accedere alla quiescenza con il versamento di 41 anni di contributi è limitata a una platea che si stima essere intorno alle 25.000 unità. Uno degli appartenenti al gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” ha scritto un post per raccontare che lunedì scorso ha preso parte a una riunione dei direttivi della Fiom del Trentino e dell’Alto Adige, cui ha partecipato anche il Segretario generale Maurizio Landini. L’uomo ha anche potuto prendere la parola, illustrando ai sindacalisti presenti la richiesta e le ragioni dietro Quota 41, chiedendo a Landini una collaborazione reciproca, così da organizzare uno sciopero generale contro la Legge Fornero e il Jobs Act. Non sappiamo quale sia stata la risposta del sindacalista, ma c’è da dire che già nelle scorse settimane era sembrato esserci un certo avvicinamento della Cgil alle istanze dei lavoratori precoci, in particolare quando a Roma ha preso il via la campagna referendaria del sindacato, alla presenza di Susanna Camusso. La quale nel suo discorso aveva ricordato la battaglia dei precoci, affermando che avrebbe nuovamente fatto presente al Governo, vista la riapertura del confronto sulla riforma delle pensioni, la richiesta di Quota 41 per tutti. Resta da capire se tutto questo potrà servire ai lavoratori precoci per riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Di certo non si può dire che non stiano provando a ottenerlo, visto che dall’inizio dell’anno sono state davvero tante le iniziative portate avanti. Vedremo poi se dall’incontro che una loro delegazione avrà (per la seconda volta) con Mauro Leonardi, consulente economico di palazzo Chigi, arriveranno delle novità importanti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI CONTRARI ALLA PROPOSTA DI SALVINI Come noto, Matteo Salvini, oltre a criticare la Legge Fornero, nei giorni scorsi ha proposta una riforma delle pensioni per far sì che si possa accedere alla quiescenza a 60 anni, con un’anzianità contributiva di 40. Non si sa se il Segretario federale della Lega Nord abbia indicato questo paletto contributivo pensando di fare cosa gradita ai lavoratori precoci, che chiedono la Quota 41. Fatto sta che uno di loro, sul gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, ha voluto ricordare al leader del Carroccio che a 60 anni i lavoratori precoci potrebbero avere anche 45 anni di contributi. In effetti se hanno iniziato a lavorare ancora in minore età questo è possibilissimo, ma anche se avessero iniziato a 18 anni non potrebbero andare in pensione dopo 40 anni di lavoro con la proposta di Salvini. A quel punto cambierebbe poco rispetto alla situazione attuale, in cui occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi per accedere alla pensione anticipata.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE SOCIAL, LA RICHIESTA DELLA FAI-CISL Governo e sindacati si sono ritrovati ancora per parlare di riforma delle pensioni. E dal mondo sindacale, nello specifico dalla Fai-Cisl, arriva una richiesta sull’Ape social. Luigi Sbarra, Segretario generale della federazione che rappresenta il settore agroalimentare-ambientale, chiede infatti che l’inclusione “dei lavoratori agricoli, alimentari e della pesca nei meccanismi dell’Ape Social, oltre che riconoscere la natura gravosa di questi impieghi e assicurare la tutela di migliaia di esodati agricoli”. Staremo a vedere se sarà possibile accogliere questa richiesta, tenuto conto che ci sono anche altre categorie che ritengono di dover essere ricomprese nella formula dell’Anticipo pensionistico che non prevede decurtazioni sugli assegni che si andranno a incassare.

