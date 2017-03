CONCORSI PUBBLICI/ Banca d’Italia, bando e profili ricercati: requisiti e scadenza (oggi, 6 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI: POSTI IN BANCA D'ITALIA, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 6 MARZO 2017) - Concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche dalla Banca d'Italia: si tratta di una selezione per impiegati con profilo tecnico. Il concorso è rivolto a laureati e a diplomati e prevede l’assunzione di 4 tecnici nel campo dell’impiantistica elettrica. Il concorso è stato bandito per il reclutamento dei seguenti profili professionali: A) 2 profili tecnici con conoscenze nel campo della progettazione impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche; B) 2 Assistenti – profili tecnici con conoscenze nel campo dell’impiantistica elettrica e delle connesse tecnologie informatiche. La domanda di partecipazione a questo concorso deve essere inviata entro le ore 18:00 del 16 marzo 2017: la richiesta deve essere inviata utilizzando l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso c'è quello di avere un'esperienza lavorativa documentabile e successiva al titolo di studio (laurea o diploma a seconda del profilo). Per maggiori informazioni clicca qui.

CONCORSI PUBBLICI, OSPEDALE CARDARELLI NAPOLI, REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 6 MARZO 2017) - All'azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli sono stati indetti concorsi pubblici 2017. E' stata infatti bandita una selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, di cui 9 posti riservati al personale interno. Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 16 gennaio 2017 e può essere consultato sul sito dell'Azienda nell'area Concorsi. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: le domande devono quindi essere inviate entro il 23 marzo 2017. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione risorse umane - dell'A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (tel. 081/7473181, 7473182).

