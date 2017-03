RIFORMA PENSIONI 2017/ Il 44% in più guadagnato da alcuni pensionati (Oggi 6 marzo ultime notizie live)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL 44% IN PIÙ GUADAGNATO DA ALCUNI ITALIANI (OGGI, 6 MARZO). Più efficace di una riforma delle pensioni, la possibilità data dieci anni fa ai lavoratori di destinare il proprio Tfr a un fondo pensione sembra aver decisamente premiato chi ha “osato” non tenere il proprio Trattamento di fine rapporto in azienda. Il Sole 24 Ore ha infatti calcolato che mediamente chi ha aderito ai fondi di categoria è riuscito a “spuntare” un 44% di rivalutazione rispetto al semplice Tfr in azienda. Togliendo anche la quota volontaria e datoriale che spesso viene aggiunta al Tfr portato nel fondo di categoria, il “vantaggio” si attesta al +25%. Il quotidiano di Confindustria segnala che questi risultati sono stati ottenuti nonostante la crisi finanziaria degli ultimi anni e ricorda oltretutto che i fondi pensione possono essere stati utilizzati dai loro sottoscrittori per avere una quota anticipata per alcune spese particolari. Tuttavia viene evidenziata anche una scarsa adesione degli italiani ai fondi pensione, che tra l’altro potranno essere oggetto del tavolo di confronto tra Governo e sindacati, dove potrebbero essere individuati degli strumenti per incentivare la previdenza complementare. Che prima viene attivata meglio è. Infatti, essendo i fondi a capitalizzazione e contribuzione definita riescono a rendere meglio con il passare degli anni. È poi importante scegliere il “profilo” migliore a seconda della propria età: quando si è più giovani meglio scegliere quelli che possono offrire un rendimento maggiore, con un rischio più alto, mentre con l’avvicinarsi dell’età di pensionamento è meglio diventare più prudenti, così da “conservare” quanto si è riusciti a mettere da parte e che verrà trasformato in rendita.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LAVORATORI PRECOCI CONTRARI ALLA PROPOSTA DI SALVINI. Come noto, Matteo Salvini, oltre a criticare la Legge Fornero, nei giorni scorsi ha proposta una riforma delle pensioni per far sì che si possa accedere alla quiescenza a 60 anni, con un’anzianità contributiva di 40. Non si sa se il Segretario federale della Lega Nord abbia indicato questo paletto contributivo pensando di fare cosa gradita ai lavoratori precoci, che chiedono la Quota 41. Fatto sta che uno di loro, sul gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, ha voluto ricordare al leader del Carroccio che a 60 anni i lavoratori precoci potrebbero avere anche 45 anni di contributi. In effetti se hanno iniziato a lavorare ancora in minore età questo è possibilissimo, ma anche se avessero iniziato a 18 anni non potrebbero andare in pensione dopo 40 anni di lavoro con la proposta di Salvini. A quel punto cambierebbe poco rispetto alla situazione attuale, in cui occorrono 42 anni e 10 mesi di contributi per accedere alla pensione anticipata.

