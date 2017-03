SCIOPERO OGGI/ Dipendenti Telecom Italia: info e orari (6 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI DIPENDENTI COMUNALI: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 5 MARZO 2017) - Sciopero oggi dei dipendenti comunali in alcune città. L'agitazione, che riguarda il settore delle regioni e autonomie locali, coinvolge il comune di Cusano Milanino, in provincia di Milano, e di Monte San Savino, in provincia di Arezzo. Per quanto riguarda il comune di Cusano Milanino i dipendenti attueranno il blocco delle prestazioni lavorative straordinarie da oggi e fino al prossimo 25 marzo. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Rsu, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Csa. Anche per quanto riguarda il comune di Monte San Savino i dipendenti applicheranno il blocco degli straordinari da oggi al prossimo 20 marzo. Ad indire la protesta è stato il sindacato Fp-Cgil. Intanto prosegue lo sciopero oggi dei dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA. L'agitazione è iniziata lo scorso 16 febbraio e proseguirà fino al prossimo 16 marzo. Lo sciopero è attuato con la modalità di 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. La protesta, di rilevanza nazionale, è stata proclamata dal sindacato Cisal- Comunicazione. Lo sciopero coinvolge tutti i dipendenti ad esclusione del personale della Regione Abruzzo.

