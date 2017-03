CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: ATTESA DOPO ANNUNCIO MADIA (OGGI, 7 MARZO 2017) - Marianna Madia, ministra della Pubblica Amministrazione, è pronta a firmare il rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici, ma si attendono segnali concreti dopo l'annuncio ai microfoni di RTL 102.5. Inoltre, ha spiegato che il rinnovo dei contratti statali è possibile grazie «alle modifiche normative che abbiamo fatto e che stiamo facendo e alla luce del fatto che abbiamo messo circa metà delle risorse nella scorsa legge di Bilancio». Previsto, però, anche l'aumento degli stipendi: «L'altra metà la metteremo nella prossima, per arrivare a un aumento di 85 euro medi» ha precisato la ministra Madia. Come precisato da Il Mattino, nelle prossime settimane gli atti di indirizzo verranno inviati dalla stessa Madia all'Aran, l'Agenzia che rappresenta il governo. Così potranno ripartire le trattative sui rinnovi contrattuali nei quattro comparti del pubblico impiego: Funzioni centrali, locali, Istruzione e Ricerca, Sanità.

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: I TEMPI (OGGI, 7 MARZO 2017) -I dipendenti pubblici attendono da quasi otto anni il rinnovo dei contratti: si tratta di un passaggio importante per i 3,2 milioni di statali che attendono anche un aumento salariale. L'aumento sarà di 85 euro in media al mese, stando all'accordo firmato dalla ministra Madia e Cigl, Cisl e Uil lo scorso 30 novembre. Questo aumento, come riportato da Il Mattino, andrà a beneficio in particolare delle fasce di reddito medio-basse, quelle cioè che hanno sofferto particolarmente la crisi, come ha precisato spesso la stessa ministra. Presto comincerà alla Camera l'esame della sua riforma: il nuovo iter parlamentare del testo dovrebbe partire dal 14 marzo. I pareri devono essere resi entro il 29 aprile, quando sono attesi pure quelli del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Poi la "palla" passerà al Consiglio dei Ministri per il via libero definitivo. Il cerchio verrà chiuso in estate prima di passare all'attuazione?

