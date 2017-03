RIFORMA PENSIONI 2017/ Damiano: contributo di solidarietà per i politici (Oggi 7 marzo, ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. DAMIANO PROPONE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER I PARLAMENTARI (OGGI, 7 MARZO) Di riforma delle pensioni ultimamente sembra essere interessante, per i protagonisti della politica italiana, quella relativa a deputati e senatori. Merito della proposta del Movimento 5 Stelle, che dovrà essere discussa questa settimana in ufficio di presidenza della Camera, che ha “costretto” gli altri partiti, in particolare il Pd, a dire la loro sul tema per non essere accusati di non voler far sì che esistano ancora dei “privilegi” dei parlamentari rispetto ai normali cittadini. Cesare Damiano, in una lettera al direttore di Repubblica, ha quindi spiegato che sui vitalizi in essere, come del resto gli stessi pentastellati riconoscono, non si può fare nulla. E per chi siede in Parlamento, vista la riforma del 2011, vige il sistema contributivo. Dunque se un cambiamento c’è da fare, questo riguardante l’età minima per accedere alla pensione, dato che per deputati e senatori è fissata a 60 anni, mentre per gli altri italiani la Legge Fornero prevede il raggiungimento di 66 anni e 7 mesi (salvo le opzioni pensionamento anticipato). Per l’ex ministro del Lavoro si potrebbe quindi introdurre un graduale allineamento di questi due parametri, insieme al meccanismo di adeguamento all’aspettativa di vita che vige per i normali cittadini. Damiano fa poi un’altra proposta: “Per le pensioni e i vitalizi cumulati che raggiungono una cifra superiore ai 90mila euro lordi annui, si potrebbe applicare il contributo di solidarietà del 6, 12 e 18% in vigore fino all’anno scorso per le pensioni più elevate dei lavoratori, utilizzando i risparmi per migliorare le pensioni più basse”. Il Presidente della commissione Lavoro della Camera fa presente che una proposta del Pd in materia è già in discussione a Montecitorio.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA "FRATTURA" TRA I LAVORATORI PRECOCI Sabato è stato un giorno importante per la riforma pensioni e per i lavoratori precoci, dato che a Bologna si è tenuta un’assemblea in cui si doveva discutere delle iniziative da adottare per cercare di ottenere una riforma delle pensioni che contempli Quota 41. Roberto Occhiodoro, sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, ha però spiegato che non c’è stato modo di arrivare ad affrontare questo tema, perché si è voluto cercare di “chiarire definitivamente alcune diatribe sorte negli ultimi mesi all’interno del gruppo tra amministrazione e comitati”. Purtroppo, alla fine dell’incontro, vista la impossibilità di arrivare a un accordo che superasse le incomprensioni e gli atteggiamenti, si è deciso di comune accordo che i due gruppi, Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti e 41xTutti, seguano le proprie strade indipendentemente l’uno dall’altro perseguendo strategie diverse”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, MANCANO I FONDI PER UN AMPLIAMENTO Governo e sindacati torneranno a parlare ancora di riforma delle pensioni e non vengono esclusi interventi sulle platee dell’Ape social, visto che ancora i decreti attuativi non sono stati emessi. Tuttavia è difficile che vi si un ampliamento della Quota 41. Ne è cosciente qualcuno dei lavoratori precoci, che infatti sul gruppo Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti” fa presente che il Governo ha già stanziati i fondi e dunque è praticamente impossibile pensare che si possa ottenere la possibilità di accedere alla pensione dopo 41 anni di contributi per un numero “cospicuo” di lavoratori. Ciò nonostante i precoci non rinunciano a portare avanti la loro battaglia per far sì che venga approvata Quota 41 per tutti.

