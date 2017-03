Concorsi pubblici/ Ospedale Napoli, posti per dirigente: requisiti e scadenza (oggi 8 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI OSPEDALE NAPOLI: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 8 MARZO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati banditi all'ospedale Cardarelli di Napoli. E' stata infatti indetta una selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza: 9 di questi posti sono riservati al personale interno. Lo scorso 16 gennaio 2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 è stato pubblicato il testo integrale del bando. Nel documento sono indicati i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso. Il bando può essere consultato sul sito dell'Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, www.ospedalecardarelli.it, nell'area concorsi. Le domande per partecipare al concorso devono essere redatte su carta semplice e devono essere corredate dei documenti prescritti. Il termine per la presentazione scade il 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica quindi l'invio delle domande deve avvenire entro il 23 marzo 2017. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione risorse umane - dell'A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (tel. 081/7473181, 7473182). Clicca qui per leggere il bando.

CONCORSI PUBBLICI, POLIZIA MUNICIPALE CORSICO: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 8 MARZO 2017) - A Corsico, in provincia di Milano, sono stati indetti nuovi concorsi pubblici 2017. E' stata indetta una selezione per agenti di Polizia Municipale. Il concorso è stato bandito, per titoli ed esami, ed è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 4 Agenti di Polizia Locale – Categoria C, di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate. Per partecipare a questa selezione i candidati dovranno inviare le domande entro il 15 marzo 2017. Ecco quali sono i requisiti richiesti: età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; diploma di maturità che consenta l’iscrizione all’università; patente di guida di categoria B non speciale ed essere abilitati alla guida di motocicli con cambio manuale, aventi una potenza massima anche superiore a 35 kW (patente A3 – patente A senza limiti); disponibilità incondizionata al porto e all’eventuale uso dell’arma e alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli). Clicca qui per tutte le informazioni.

