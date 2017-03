Contratti statali/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: continua settimana Pa (oggi 8 marzo 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: SETTIMANA PA IN CORSO (OGGI, 8 MARZO 2017) - In attesa del rinnovo dei contratti statali con il conseguente aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici bloccati da sette anni, è in corso la settimana della Pubblica amministrazione. L'iniziativa, per la sua prima edizione, ha preso il via lo scorso 4 marzo e proseguirà fino all'11. Il programma della Settimana dell’Amministrazione Aperta prevede seminari, hackathon, dibattiti pubblici, webinar. Gli eventi si svolgeranno in tutta Italia e avranno l'obiettivo di promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società. Si tratta di iniziative non solo per addetti ai lavori ma per chiunque voglia saperne di più di open government. Intanto, secondo quanto ribadito nei giorni scorsi dal ministro dalla Pubblica amministrazione Marianna Madia, va avanti anche l'iter che dovrà portare al rinnovo dei contratti statali: il governo è al lavoro per far proseguire la trattativa all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dopo la firma dello scorso 30 novembre dell'accordo quadro tra governo e Cgil, Cisl e Uil. I sindacati chiedono che il governo rispetti quanto siglato e soprattutto che si arrivi presto al rinnovo dei contratti statali, senza far allungare ulteriormente i tempi.

