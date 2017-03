RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 8 marzo. Quota 41, la carta per “incastrare” il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. I LAVORATORI PRECOCI POSSONO “INCASTRARE” IL GOVERNO SU QUOTA 41 (OGGI, 8 MARZO) I lavoratori precoci hanno recentemente avuto modo di incontrare Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi che ha preso il posto di Tommaso Nannicini al tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Secondo quanto era stato riportato sulla pagina Facebook “Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”, i rappresentanti dell’esecutivo avevano fatto capire che non potevano prendere alcuna decisione in merito alla richiesta di approvare Quota 41 per tutti, insieme a un sistema pensionistico contrassegnato dalla flessibilità in uscita tracciata dal ddl Damiano (possibilità di accedere alla pensione con 62 anni di età e 35 di contributi con penalizzazione massima dell’8%), in quanto il Governo stesso non sapeva se e quanto sarebbe rimasto in carica. In pratica non voleva prendere degli impegni non sapendo se l’eventualità di elezioni anticipate è da considerarsi remota o meno. L’incontro è avvenuto il 28 febbraio e da allora parecchie cose sono cambiate in questo senso, perché appare molto più probabile che si arrivi alla fine della legislatura. Lo stesso Matteo Renzi, che insisteva tanto per tornare al voto, ora parla di una legislatura che durerà ancora 12 mesi. Difficile che la sola pressione di Movimento 5 Stelle e Lega Nord possa convincere il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere, tanto più che non sono stati fatti passi avanti sul fronte della legge elettorale e il Partito democratico sarà impegnato nelle prossime settimane sull’elezione del proprio segretario. Dunque il Governo oggi non può più tirarsi indietro rispetto alla richiesta dei lavoratori precoci, i quali possono chiedere all’esecutivo di prendere una posizione netta e chiara su Quota 41.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FASE DUE E OPZIONE DONNA: VERSO UN INTERVENTO DIVERSO Governo e sindacati torneranno a incontrarsi per parlare di riforma delle pensioni e della cosiddetta “fase due” del confronto aperto lo scorso anno, la quale prevede una certa considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali. Orietta Armiliato, con un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ha tenuto a precisare che si tratta di “un importante argomento che coinvolge tutta la platea femminile e non solo coloro che si occupano di familiari con handicap”. È inutile però pensare a una proroga di Opzione donna. Per le ragioni che la stessa Armiliato ha più volte esposto sulla pagina Facebook del Comitato, l’esperienza del regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione varato nel 2004 deve considerarsi conclusa. Ciò non toglie che si possano studiare nuovi interventi per far sì che le donne possano raggiungere la pensione con un po’ di anticipo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. QUOTA 41, NIENTE CUMULO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI PRECOCI? La riforma delle pensioni ha introdotto la novità del cumulo contributivo gratuito. Tuttavia non è chiaro se potrà essere utilizzato dai lavoratori precoci che risponderanno ai requisiti richiesti da Quota 41. Lo evidenzia pensionioggi.it, spiegando che d”a un esame dei riferimenti normativi tale possibilità rischia di rimanere esclusa anche se sarà opportuno attendere un chiarimento da parte dell'Inps e del ministero del Lavoro”. È invece certo che al momento il cumulo non può essere usato da chi vuol far domanda per l’ottava salvaguardia degli esodati o per accedere a Opzione donna, che tra l’altro pare definitivamente non verrà prorogata. Insomma, il cumulo contributivo gratuito potrà essere usato nella maggioranza dei casi, ma forse non in quelli dove ci sarebbe più bisogno.

