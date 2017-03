CONCORSI PUBBLICI/ Asl Torino, posti a tempo indeterminato: requisiti e scadenza (oggi 9 marzo 2017)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI ASL TORINO: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 9 MARZO 2017) - Nuovi concorsi pubblici 2017 sono stati banditi in ospedali e aziende sanitarie, dove sono disponibili posti di lavoro per profili sanitari e per impiegati in diversi settori. All'Asl di Torino è stata indetta infatti una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre Collaboratori Tecnici Profili – Informatici categoria “D” da assegnare presso la S.C. “ICT e Ingegneria Clinica” di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria. Il titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione è: diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea Specialistica ex D.M. 509/99 ovvero Laurea Magistrale ex D.M. 270/04 in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica e altri titoli equipollenti. La domanda di partecipazione deve essere inviata all’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Ospedaliero Molinette – Corso Bramante, 90 – 10126 Torino. Il termine per l'invio è il prossimo 23 marzo. Clicca qui per maggiori informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI PROVINCIA DI LECCO: REQUISITI E SCADENZA (OGGI, 9 MARZO 2017) - Concorsi pubblici 2017 sono stati banditi anche negli enti pubblici. Sono disponibili bandi per diplomati e laureati. Per quanto riguarda la Provincia di Lecco è stato indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di tre Istruttori Amministrativi / Contabili, categoria C1. L’avviso pubblico di selezione è stato rettificato e pertanto il numero dei posti a concorso è ridotto da 4 a 3: è determinata una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 66/2010. Tra i requisiti richiesti per partecipare alla selezione c'è il possesso del diploma di Scuola Media Superiore quinquennale. E’ inoltre richiesta un'adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e della lingua inglese oltre che la capacità di utilizzo delle più diffuse applicazione informatiche: Word, Excel, Internet, Outlook. La domanda di ammissione deve essere indirizzata alla Provincia di Lecco e deve essere inviata entro il prossimo 16 marzo. Per maggiori informazioni clicca qui.

© Riproduzione Riservata.