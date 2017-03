CONTRATTI STATALI/ Rinnovo e aumento stipendi dipendenti pubblici: firmato decreto risorse (oggi 9 marzo 2017)

CONTRATTI STATALI, RINNOVO E AUMENTO STIPENDI DIPENDENTI PUBBLICI: FIRMATO IL DECRETO SBLOCCA RISORSE (OGGI, 9 MARZO 2017) - Il decreto sblocca risorse per il rinnovo dei contratti statali è stato firmato: era previsto dalla legge di bilancio anche per quanto riguarda le assunzioni e il riordino della Pubblica amministrazione. Ad annunciarlo, come riporta Rainews, è stato ieri il ministro della Funzione pubblica Marianna Madia, a margine di un'iniziativa della Settimana della Pa aperta. Ora manca solo la decisione finale della Corte dei conti. Il ministro Madia ha sottolineato: "Continuiamo nella tabella di marcia, rispettando tutti gli impegni presi con il sindacato fin dall'accordo del 30 novembre". Poi ha aggiunto: "Abbiamo messo in fila tutto ciò che serve per fare i contratti pubblici, fermi da anni. Farò presto la direttiva all'Aran per riavviare la contrattazione e spero che tutto insieme, compreso la parte normativa, possa poi portare le parti a firmare presto un nuovo contratto".

Per il rinnovo dei contratti statali e il conseguente aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, stipendi bloccati dal 2009, sono già stati stanziati 300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 1,2 miliardi entro il 2018 per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 2,4 miliardi di euro. Le risorse che ancora mancano per garantire gli aumenti di 85 euro medi lordi al mese, così come siglato nell'accordo del 30 novembre scorso, saranno reperite con le prossime manovre finanziarie.

