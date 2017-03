RIFORMA PENSIONI/ Oggi 9 marzo 2017. Ape assente dal confronto tra Governo e sindacati (ultime notizie

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. INCONTRO TRA GOVERNO E SINDACATI, MA SENZA PARLARE DI APE (OGGI, 9 MARZO) Riprende oggi al ministero del Lavoro il confronto che era stato riaperto da Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Tuttavia le parti non dovrebbero affrontare temi previdenziali, ma discutere di lavoro e ammortizzatori sociali. Non è escluso che si approfitti dell’occasione per verificare se la bozza delle modifiche alle modalità di utilizzo dei voucher cui l’esecutivo sta lavorando possa essere ritenuta o meno accettabile dalla Cgil. Che sul tema ha proposto un referendum su cui gli italiani saranno presto chiamati a esprimersi. Resta il fatto che di pensioni si tornerà a parlare il 13 marzo, quando dovrebbe riprendere il discorso iniziato la scorsa settimana sui decreti attuativi relativi all’Ape che ancora non sono stati emanati. E il confronto odierno potrebbe anche rappresentare un momento di confronto “non ufficiale” su questo tema. Del resto i sindacati hanno presentato delle richieste, in particolare sull’Ape social, e stanno aspettando che il Governo, a seguito di verifiche e approfondimenti, dia la sua risposta. Oggi, dato che le parti si ritroveranno al tavolo, potrebbero fare comunque un punto breve proprio sullo stato dell’arte di questi approfondimenti. Ma si tratta di una possibilità piuttosto remota, proprio perché la “delicatezza” del tema Ape difficilmente si sposerebbe con una discussione breve tra le parti. Non resta quindi che aspettare e vedere se al termine dell’incontro qualcuno dei protagonisti fornirà ai giornalisti dei dettagli sui temi che sono stati trattati.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. FASE DUE E OPZIONE DONNA: VERSO UN INTERVENTO DIVERSO Governo e sindacati torneranno a incontrarsi per parlare di riforma delle pensioni e della cosiddetta “fase due” del confronto aperto lo scorso anno, la quale prevede una certa considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali. Orietta Armiliato, con un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ha tenuto a precisare che si tratta di “un importante argomento che coinvolge tutta la platea femminile e non solo coloro che si occupano di familiari con handicap”. È inutile però pensare a una proroga di Opzione donna. Per le ragioni che la stessa Armiliato ha più volte esposto sulla pagina Facebook del Comitato, l’esperienza del regime sperimentale di accesso anticipato alla pensione varato nel 2004 deve considerarsi conclusa. Ciò non toglie che si possano studiare nuovi interventi per far sì che le donne possano raggiungere la pensione con un po’ di anticipo.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA "PENALIZZAZIONE" PREVIDENZIALE PER LE DONNE Con l’arrivo della Festa delle donne è riemerso, con tanto di dati eloquenti, la situazione di disparità di trattamento salariale che le donne subiscono rispetto agli uomini. Una situazione che influisce per forza di cose anche sulla pensione che si andrà a incassare. Più efficace di una riforma delle pensioni sarebbe quindi un’effettiva parità salariale tra uomini e donne. In questi giorni su questo tema la Cgil terrà delle assemblee. Intanto si spera che la politica prenda in considerazione delle misure per cercare di attenuare il fenomeno. Magari anche con dei correttivi specifici per il sistema previdenziale, anche per aiutare le donne che sono più avanti con gli anni e hanno avuto una carriera contributiva non felicissima.

