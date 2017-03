SCIOPERO OGGI/ Ministero Giustizia, tribunali: info e orari (9 marzo 2017)

SCIOPERO OGGI TRIBUNALE VELLETRI: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 9 MARZO 2017) - Continua lo sciopero oggi nel settore del Ministero della Giustizia. L'agitazione riguarda il personale del Tribunale di Velletri, in provincia di Roma. I lavoratori proseguono nell'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario. Lo sciopero, che è iniziato lo scorso 13 febbraio, andrà avanti fino al prossimo 11 marzo. La protesta dei lavoratori è stata proclamata dal sindacato Usb. E continua lo sciopero oggi anche dei dipendenti di Telecom Italia SpA e Tim SpA. Si tratta di un'agitazione di un mese: la protesta dei lavoratori è iniziata lo scorso 16 febbraio e proseguirà fino al prossimo 16 marzo. Queste sono le modalità con le quali è attuato lo sciopero: 2 ore a fine turno e blocco degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive. Sono coinvolti in questa agitazione tutti i dipendenti ad esclusione del personale della Regione Abruzzo. Lo sciopero ha carattere nazionale ed è stato indetto dal sindacato Cisal- Comunicazione. Infine prosegue lo sciopero oggi anche nel settore degli Istituti di vigilanza. I dipendenti dell'azienda Securitas Metronotte San Giorgio, in provincia di Lucca, protestano dallo scorso 9 febbraio. L'agitazione è durata un mese e si concluderà domani 10 marzo. Lo sciopero prevede il blocco degli straordinari ed è stata proclamato dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.

© Riproduzione Riservata.