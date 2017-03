Concorsi pubblici/ Consiglio Regionale Sardegna: requisiti e scadenza (1 aprile 2017)

concorsi pubblici, Immagini di repertorio (LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, CONSIGLIO REGIONALE SARDEGNA (OGGI 1 APRILE 2017) - Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi dal Consiglio Regionale della Sardegna che ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di dodici referendari consiliari. Per i candidati c'è la possibilità di inviare la domanda di partecipazione entro il 13 aprile 2017. Per i posti messi a concorso è previsto lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quarto livello funzionale retributivo stabiliti dal vigente Regolamento del personale del Consiglio regionale. La selezione prevede tre prove scritte e un esame orale: tutte le prove si svolgeranno a Cagliari e sarà anche predisposta una prova preselettiva nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori a 100. Il bando di concorso e i diari delle prove preselettiva e scritta e dell’esame orale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale. L'avviso della pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Clicca qui per leggere tutti i requisiti.

CONCORSI PUBBLICI, GUARDIA DI FINANZA (OGGI 1 APRILE 2017) - Opportunità con i concorsi pubblici arrivano anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Sono state infatti aperte le selezioni per 461 nuove assunzioni tra gli allievi Marescialli. I posti messi a bando saranno così suddivisi: 415 figure destinate al contingente ordinario e 46 destinate al contingente marittimo. Fra questi, 31 posti saranno destinati agli allievi marescialli che vogliono acquisire la specializzazione come Nocchiere abilitato al comando, mentre 10 ai candidati che hanno ottenuto il diploma secondario o superiore previsto dall'art.4 del decreto 752/1976. Poi 23 posti saranno riservati ai figli superstiti ed al coniuge, oppure parenti fino al secondo grado in caso di unici superstiti, delle Forze di Polizia e Forze armate, che siano decedute per cause di servizio o in servizio. Inoltre 9 dei 15 posti previsti per l'area marittima, nello specifico per il ruolo di Tecnico di Macchine, sono riservati ai militari che hanno superato il corso per Motorista Navale. La scadenza per presentare la domanda di partecipazione a questo concorso è fissata il 18 aprile 2017. Clicca qui per leggere il bando di concorso

