RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 1 aprile. Per decreti attuativi Ape ancora qualche giorno (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PER I DECRETI ATTUATIVI APE SERVE ANCORA QUALCHE GIORNO (OGGI, 1 APRILE) I decreti attuativi relativi all’Ape, che serviranno a dar corpo alla novità forse più importante della riforma delle pensioni, ancora non sono arrivati. E secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore servirà ancora qualche giorno per il loro varo. Il quotidiano di Confindustria spiega che i tecnici stanno continuando a lavorare alla stesura del testo definitivo, il quale non passerà poi da un Consiglio dei ministri, ma “subito ai pareri di Consiglio di Stato e Corte dei Conti”. Dai palazzi governativi arriva comunque la conferma che l’Anticipo pensionistico potrà debuttare senza problemi il 1° maggio. Una volta varati i decreti, secondo quanto scrive ancora Il Sole 24 Ore, dovrebbe arrivare anche la convenzione con Abi e Ania “per fissare i termini per accedere al finanziamento bancario assicurato per l’Ape volontaria”. Di certo con questi tempi gli italiani non potranno però arrivare già preparati al 1° maggio per presentare la domanda di accesso all’Anticipo pensionistico. Dopo l’emanazione dei decreti è facile infatti immaginare che dovranno arrivare delle circolari Inps per fornire alle sedi territoriali le istruzioni e le procedure da seguire. Nel frattempo gli interessati all’Ape social e all’Ape volontaria dovranno cercare di capire: nel primo caso, se hanno la possibilità di rientrare nella platea dei beneficiari della pensione anticipata “a costo zero”; nel secondo caso, quale sarà il prezzo da pagare, in termini di decurtazione ventennale sulla futura pensione, per poter lasciare il lavoro in anticipo. Senza dimenticare che il mese di aprile ha diversi giorni di feste e ponti.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. PROIETTI (UIL) PROPONE UN BONUS PER LA FASE DUE Il trattamento economico di molti italiani, grazie alla riforma delle pensioni contenuta nella Legge di stabilità, migliorerà per via dell’aumento della quattordicesima. Lo evidenza Domenico Proietti, che non dimentica però che “esiste un problema di adeguatezza delle pensioni”, come è emerso chiaramente dagli ultimi dati dell’Osservatorio Inps. In questo senso la situazione è più penalizzante per le donne e per questo il Segretario confederale della Uil propone che nella fase due del confronto tra Governo e sindacati sulla previdenza venga messa sul tavolo la possibilità di introdurre “un bonus di contribuzione figurativa per maternità e lavoro di cura”. Proietti, commentando i dati dell’Inps, ha anche ricordato come essi mostrino ciò che la Uil ripete da tempo: la spesa pura per pensioni è “ampiamente sotto la media europea”.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. APE, LA MODIFICA POSSIBILE PER AIUTARE LE DONNE C’è ancora attesa per i decreti attuativi sull’Ape, che dovranno fornire dettagli in più su una delle novità della riforma delle pensioni. Nell’attesa Orietta Armiliato, dalla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, fa notare quanto sarebbe utile una modifica nei criteri di accesso all’Anticipo pensionistico volontario per le donne che svolgono “lavori di cura”, abbassando per loro il requisito anagrafico di 63 anni. Infatti, queste italiane potrebbe andare in pensione anticipata con un trattamento migliore rispetto a quello di Opzione donna (che prevede un ricalcolo contributivo pieno dell’assegno) e in virtù di un’importante opera svolta a favore di un congiunto, sopperendo magari a mancanze del welfare pubblico. Senza dimenticare che tale operazione non avrebbe di fatto costi per lo Stato.

