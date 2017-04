Contratti statali/ Dipendenti pubblici, aumento e rinnovo stipendi: sindacati, “stop precariato nella PA”

Trattative Madia-sindacati, contratti statali (LaPresse)

CONTRATTI STATALI, FSI-USAE: “STOP AL PRECARIATO NEL PUBBLICO IMPIEGO” (OGGI 10 APRILE 2017) - Sul fronte della riforma Madia e sul rinnovo dei contratti statali in oggetto e progetto ormai da oltre un anno, non tutti ancora si trovano d’accordo con i provvedimenti impiantati dal Governo Gentiloni. In particolare modo è il ministro Madia a non convincere con la ricetta della sua riforma che, secondo le critiche di molte sigle sindacali, ancora non riesce ad abolire il precariato nel pubblico impiego. «Fsi-Usae, infatti, ha chiesto di porre fine al precariato nel pubblico impiego ed ha quantificato in 250 euro medie pro-capite mensili gli aumenti contrattuali necessari per un reale adeguamento delle retribuzioni al costo della vita nel nostro paese», scrive la lettera-appello dell’Unione Sindacati Autonomi Europei indirizzata al Ministro Madia e al Cdm.

Secondo l’Fsi-Usae infatti il governo non avrebbe ritenuto di finanziare adeguatamente le stabilizzazioni e non solo: «forte dell’accordo tendente a limitare ad 85 euro medie pro capite il rinnovo contrattuale con cui sono stati svenduti i contratti dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, non ha nemmeno ritenuto opportuno stanziare le risorse nella misura necessaria a garantire aumenti adeguati alle richieste formulate da questa organizzazione sindacale». Per questo motivo viene annunciato uno sciopero generale il prossimo 12 maggio (qualora ovviamente non ci fossero altre novità e correttivi del Ministero Pa in questo mese di aprile) con manifestazioni territoriali di protesta e 24 di astensione dal lavoro in tutta la Pubblica Amministrazione per i lavoratori dei sindacati autonomi.

