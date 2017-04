RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 10 aprile. La proposta per non danneggiare i giovani (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LA PROPOSTA PER NON DANNEGGIARE I GIOVANI (OGGI, 10 APRILE) Una riforma delle pensioni per i giovani non è al centro sono del confronto tra Governo e sindacati. Obiettivo Italia, think tank che fa riferimento a Gianfranco Librandi, Alberto Bombassei e Andrea Mazziotti, ha organizzato a Milano per oggi un convegno intitolato “Il welfare dei millenial”. Tra gli invitati ci saranno Tito Boeri, Presidente dell’Inps, Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro, e Vittorio Feltri, direttore di Libero. È prevista anche la partecipazione di alcuni parlamentari provenienti da diversi schiarimenti politici. Mazziotti, che è Presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, intende presentare una proposta bipartisan per inserire nella Costituzione il principio dell’equità intergenerazionale in materia di welfare. Di fatto, quindi, ogni legge riguardante il welfare, comprese quelle sulle pensioni, potrebbero essere approvate solo se non andassero a peggiorare le condizioni delle future generazioni.

È bene però che tale concetto sia quanto più possibile puntuale. Perché, per stare sul tema previdenziale, è difficile capire se una legge che introduca la flessibilità pensionistica possa considerarsi o meno peggiorativa delle condizioni delle future generazioni: qualcuno direbbe di sì per via dei costi per le casse dello Stato, già con un debito che pesa molto sui giovani; qualcun altro potrebbe far notare che la flessibilità aiuta il turnover dando più opportunità occupazionali ai giovani."Lo scopo non è fare vetrina o politica politicante, ma porre sul tavolo della discussione i temi cruciali per il nostro futuro”, ha detto Librandi ad affaritaliani.it a proposito del convegno di Milano. Vedremo se la proposta incontrerà il favore di Tito Boeri, da sempre attento al futuro previdenziale dei giovani.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL NODO DEF PER I PROSSIMI INTERVENTI PREVIDENZIALI Come ormai consuetudine, Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna Social, ha fatto il punto della settimana, contrassegnata da un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Non sono arrivati, invece, i decreti attuativi relativi all’Ape. Tuttavia si è cominciato a lavorare sulla cosiddetta fase due, incentrata in particolare sul futuro pensionistico dei giovani. Un tema che Armiliato considera importante, perché ormai per chi si affaccia sul mondo del lavoro è difficile avere carriere continuative, senza interruzioni. Per di più riuscire a trovare un’occupazione non è certo semplice. Certo, questa attenzione di Governo e sindacati mette per un momento in secondo piano le richieste e le aspettative di chi è in un’età vicina al pensionamento. Tuttavia Armiliato non può che ricordare che il vero punto importante di questi giorni è il Documento di economia e finanza, che il Governo intende varare martedì. Nel documento, infatti, si capirà quante risorse potranno essere utilizzate nella prossima Legge di bilancio. Del resto ogni ipotesi di aumento della flessibilità pensionistica non può che fare i conti con la necessità di fondi per non appesantire i conti pubblici. Quindi, finché non è chiaro quanti soldi il Governo è disposto a mettere sul piatto è anche inutile cercare di fare ipotesi su quali interventi pensionistici sarebbe bene o meno adottare. Come suggerisce il noto detto, non si possono fare i conti senza l’oste e quindi bisognerà aspettare settimana prossima per poter fare qualche ragionamento più sensato sui prossimi interventi in materia di pensioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LANDINI CHIEDE ANCORA DI CAMBIARE LA LEGGE FORNERO Fiom e Cgil tornano a ribadire l’importanza di una riforma delle pensioni. In questo periodo la confederazione guidata da Susanna Camusso resta impegnata sui referendum che ancora non sono stati annullati, nonostante il Governo abbia di fatto accolto le richieste della Cgil. E Maurizio Landini, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, indica in ogni caso quelle che saranno le prossime tappe della lotta del sindacato: “Bisogna ripristinare l’articolo 18 sul diritto al reintegro per i licenziamenti ingiusti ed estenderlo a tutte le forme di lavoro. Inoltre, bisogna cambiare la riforma delle pensioni. E infine cambiare la politica, perché c’è stata una scarsa rappresentanza del lavoro”. Obiettivi chiari, ma non certo facili da raggiungere.

