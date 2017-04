CONCORSI PUBBLICI / Comune Matera, vari profili: requisiti e scadenza (11 aprile 2017)

Concorsi pubblici, posti Comuni (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, POSTI COMUNE MATERA (OGGI 11 APRILE 2017) - Chi vive in Basilicata ed è in cerca di lavoro può prendere in considerazione anche le opportunità offerte dai nuovi concorsi pubblici banditi dal Comune di Matera. Sono disponibili vari posti di lavoro per diversi profili professionali. Per poter partecipare alla selezione il termine per inviare la domanda è il prossimo 29 aprile 2017. Ecco l'elenco di tutte le posizioni disponibili: Agenti di Polizia Locale (Stagionale e T.D.); Assistente Servizi Tecnici – Geometra esperto in disegno CAD; Assistente Servizi Tecnici – Geometra esperto in contabilità lavori pubblici; Assistente Servizi Amministrativi; Specialista Servizi Amministrativi; Specialista Servizi Amministrativi – Esperto in turismo; Specialista Servizi Amministrativi – Esperto in cultura e cinema; Specialista Servizi Tecnici – Ingegnere esperto di impiantistica elettrica e termomeccanica; Specialista Servizi Tecnici – Ingegnere esperto in opere di consolidamento e urbanizzazione nell’ambito del patrimonio culturale; Specialista Servizi Tecnici – Architetto esperto in pianificazione urbanistica; Specialista Servizi Tecnici – Architetto esperto in restauro e conservazione del patrimonio culturale; Specialista Servizi Tecnici – Informatico; Specialista Servizi Socio-Assistenziali. Clicca qui per leggere tutto.

CONCORSI PUBBLICI, POSTI ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA (OGGI 11 APRILE 2017) - Nuovi concorsi pubblici sono stati banditi anche dalla Guardia di Finanza. E' stata indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89esimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. La scadenza per l'invio della domanda di partecipazione a questo concorso è fissata il 18 aprile 2017. I posti messi a bando riguardano 415 allievi marescialli del contingente ordinario e 46 allievi marescialli del contingente di mare così suddivisi: 31 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC); 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM). Il bando prevede riserve dei posti: per esempio, dei 415 posti allievi marescialli del contingente ordinario, 10 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 23 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Clicca qui per leggere il bando.

