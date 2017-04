RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 11 aprile. L’Ape volontaria partirà in ritardo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017 e Giuliano Poletti (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’APE VOLONTARIA PARTIRÀ IN RITARDO (OGGI, 11 APRILE) Dopo ripetute e recenti rassicurazioni sul fatto che sarebbe partita puntualmente il 1° maggio, ora arriva una brutta notizia sull’Ape volontaria, la misura principe della riforma delle pensioni che garantirà una flessibilità pensionistica nel sistema grazie a un prestito bancario. Marco Leonardi, partecipando ieri al convegno “Tuttolavoro”, ha infatti spiegato che i tempi per l’introduzione dell’Anticipo pensionistico volontario saranno più lunghi rispetto al previsto per via della creazione di una piattaforma elettronica necessaria alla presentazione delle domande. Dunque a tre settimane dalla data prevista per l’avvio dell’Ape si scopre che ancora non è pronta la “macchina” destinata a consentire agli italiani di usufruirne. Non bisogna poi dimenticare l’assenza di decreti attuativi e convenzioni quadro con banche e assicurazioni che contengono utili informazioni per i potenziali beneficiari, soprattutto per valutare la convenienza o meno a utilizzare l’Ape volontaria.

Il consigliere economico di palazzo Chigi ha poi spiegato di poter azzardare previsioni riguardo l’utilizzo dell’Anticipo pensionistico, che tuttavia potrebbe essere un “esempio di flessibilità” pensionistica per altri paesi, visto che altrove non esiste nulla di analogo. Leonardi ha anche ricordato che le imprese possono aumentare il montante contributivo di chi accede all’Ape, di fatto annullando il costo della rata ventennale da rimborsare. Quindi può esistere, il linea teorica, un’Ape volontaria a costo zero, simile all’Ape aziendale di cui si era parlato prima del varo della Legge di stabilità.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. IL NODO DEF PER I PROSSIMI INTERVENTI PREVIDENZIALI Come ormai consuetudine, Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna Social, ha fatto il punto della settimana, contrassegnata da un nuovo incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. Non sono arrivati, invece, i decreti attuativi relativi all’Ape. Tuttavia si è cominciato a lavorare sulla cosiddetta fase due, incentrata in particolare sul futuro pensionistico dei giovani. Un tema che Armiliato considera importante, perché ormai per chi si affaccia sul mondo del lavoro è difficile avere carriere continuative, senza interruzioni. Per di più riuscire a trovare un’occupazione non è certo semplice. Certo, questa attenzione di Governo e sindacati mette per un momento in secondo piano le richieste e le aspettative di chi è in un’età vicina al pensionamento. Tuttavia Armiliato non può che ricordare che il vero punto importante di questi giorni è il Documento di economia e finanza, che il Governo intende varare martedì. Nel documento, infatti, si capirà quante risorse potranno essere utilizzate nella prossima Legge di bilancio. Del resto ogni ipotesi di aumento della flessibilità pensionistica non può che fare i conti con la necessità di fondi per non appesantire i conti pubblici. Quindi, finché non è chiaro quanti soldi il Governo è disposto a mettere sul piatto è anche inutile cercare di fare ipotesi su quali interventi pensionistici sarebbe bene o meno adottare. Come suggerisce il noto detto, non si possono fare i conti senza l’oste e quindi bisognerà aspettare settimana prossima per poter fare qualche ragionamento più sensato sui prossimi interventi in materia di pensioni.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE PROFESSIONI CON GLI ASSEGNI PIÙ ALTI (OGGI, 10 APRILE) Nelle ultime settimane si è tornati a ipotizzare una riforma delle pensioni che colpisca gli assegni più alti per finanziare la previdenza dei giovani o l’aumento delle minime. Oggi Libero ricorda alcuni interessanti dati della Corte dei Conti in cui si segnala che le categorie che ricevono una pensione Inps più “robusta” sono i dirigenti di aziende industriali (in media 3.870 euro al mese), gli ex lavoratori del comparto volo (3.500 euro) e poi quelli delle compagnie telefoniche (2.000 euro) ed elettriche (1.900 euro). In fondo a questa classifica ci sono i sacerdoti (620 euro) e i coltivatori diretti (poco più di 600 euro). Il quotidiano milanese segnala che ci sono dei preti che incassano anche un altro assegno oltre a quello del fondo clero e che la graduatoria non tiene conto di altri istituti di previdenza e casse professionali diverse dall’Inps.

