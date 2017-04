CONCORSI PUBBLICI MILANO/ UniMi, posti ricercatore: requisiti e scadenza (12 aprile 2017)

Concorsi pubblici, UniMi (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (OGGI 12 APRILE 2017) - Sono vari i concorsi pubblici banditi nei vari atenei. A Milano all'Università degli studi sono state indette selezioni per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A. Le selezioni si svolgeranno per titoli e discussione pubblica e i vincitori stipuleranno un contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. I posti messi a concorso sono i seguenti: 1 posto con finanz. esterno s.c. 11/E1, ssd M-PSI/01 (Codice 3508) presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia settore concorsuale 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria, ssd M-PSI/01 - Psicologia Generale; 1 posto s.c. 03/D1, ssd CHIM/08 (Codice 3507) presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche settore concorsuale 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, ssd CHIM/08 - Chimica Farmaceutica; 1 posto s.c. 13/D1, ssd SECS-S/01 (Codice 3505) presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi. La scadenza per la presentazione delle domande per partecipare a questi concorsi è il prossimo 14 aprile. Clicca qui per leggere tutto.

CONCORSI PUBBLICI, SCUOLE INFANZIA COMUNE IMOLA (OGGI 12 APRILE 2017) - Nuovi concorsi pubblici riguardano anche il settore dell'educazione. Il Comune di Imola ha infatti bandito due selezioni, una per docenti e una per educatori delle scuole dell'infanzia. E' stata indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 8 “Docenti scuola dell’infanzia” cat. C1 con riserva per n. 1 assunzione per i lavoratori di cui all’art. 1 della L. 68/99 e n. 1 assunzione ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs 66/2010. Operano inoltre le seguenti riserve: n. 2 posti per i lavoratori di cui all’art. 1 della L. 68/99 n. 1 posto ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle tre Forze Armate. Chi sarà assunto godrà del trattamento economico previsto per la Cat. C pos. ec. C1. Chi vuole candidarsi può farlo presentando la domanda entro il 4 maggio 2017 con una di queste modalità: tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo – Comune di Imola Ufficio Personale Associato – Via Mazzini, 4 – 40026 IMOLA; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.imola@cert.provincia.bo.it. Clicca qui per leggere il bando.

