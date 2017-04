RIFORMA PENSIONI 2017/ Oggi 12 aprile. Ape volontaria: tassi, costi e importo minimo (ultime notizie)

Riforma pensioni 2017, Lapresse

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. LE INDICAZIONI UTILI SULL’APE VOLONTARIA (OGGI, 12 APRILE) Da “Tuttolavoro”, il convegno organizzato da Il Sole 24 Ore, sono arrivati dettagli molto importanti sull’Ape, la misura principale della riforma delle pensioni, visto che all’evento ha partecipato Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi che sta seguendo in prima persona il dossier pensioni. Il quotidiano di Confindustria ha quindi riassunto le novità emerse, in particolare sull’Anticipo pensionistico volontario. “La percentuale massima di Ape volontaria che potrà essere chiesta oscillerà da un minimo del 75 a un massimo del 90% in relazione alla durata dell’anticipo, mentre l’importo minimo dovrà essere di almeno 150 euro”, si legge sul Sole. Dove viene poi specificato che si potrà chiedere il 75% della pensione netta se l’anticipo sarà superiore ai tre anni; l’80% se l’anticipo sarà compreso tra i due e i tre anni; l’85% se l’anticipo sarà compreso tra uno e due anni; il 90% se invece l’anticipo sarà inferiore a un anno. Il Tan che sarà applicato al prestito bancario dovrebbe essere pari al 2,75%, per essere aggiornato nel corso del tempo, mentre il costo del premio assicurativo pare destinato a salire dal previsto 20% al 30%.

Dunque ancora non è chiaro a quanto ammonterà la penalizzazione ventennale per rimborsare il prestito. Tuttavia, la pensione decurtata non potrà essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, cioè a poco più di 700 euro. Il ritardo dell’Ape volontaria di cui si è parlato, dovuto al fatto che manca una piattaforma elettronica per la presentazione della domanda, potrebbe essere di soli 15 giorni. E al ministero del Lavoro non si dispera che si possa ancora partire il 1° maggio come previsto.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. ENRICO ROSSI CHIEDE UN AUMENTO DELLE MINIME Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, segnala la necessità di una riforma delle pensioni per favorire l’integrazione degli immigrati, con un’azione complessiva più efficace del decreto Minniti-Orlando. Il fuoriuscito dal Pd, oggi membro del Mdp, sull’Huffington Post ha infatti scritto che bisogna occuparsi degli italiani senza lavoro e di chi si sente abbandonato dallo Stato. “Senza una politica di forti investimenti pubblici, senza una massiccia creazione di nuovi lavori, una misura universale contro la povertà, l'aumento delle pensioni minime e misure specifiche contro la disoccupazione giovanile e di lungo periodo, non saremo in grado di promuovere una vera integrazione”, scrive Rossi.

RIFORMA PENSIONI NOVITÀ 2017, ULTIME NOTIZIE. L’APE VOLONTARIA PARTIRÀ IN RITARDO Dopo ripetute e recenti rassicurazioni sul fatto che sarebbe partita puntualmente il 1° maggio, ora arriva una brutta notizia sull’Ape volontaria, la misura principe della riforma delle pensioni che garantirà una flessibilità pensionistica nel sistema grazie a un prestito bancario. Marco Leonardi, partecipando ieri al convegno “Tuttolavoro”, ha infatti spiegato che i tempi per l’introduzione dell’Anticipo pensionistico volontario saranno più lunghi rispetto al previsto per via della creazione di una piattaforma elettronica necessaria alla presentazione delle domande. Dunque a tre settimane dalla data prevista per l’avvio dell’Ape si scopre che ancora non è pronta la “macchina” destinata a consentire agli italiani di usufruirne. Non bisogna poi dimenticare l’assenza di decreti attuativi e convenzioni quadro con banche e assicurazioni che contengono utili informazioni per i potenziali beneficiari, soprattutto per valutare la convenienza o meno a utilizzare l’Ape volontaria.

© Riproduzione Riservata.