SCIOPERO OGGI/ Torino, protesta appalti pulizie: info e orari (ultime notizie 12 aprile 2017)

Sciopero oggi, pulizie e multiservizi (Foto LaPresse)

SCIOPERO OGGI PULIZIE E MULTISERVIZI TORINO: INFO E ORARI (ULTIME NOTIZIE 12 APRILE 2017) - Sciopero oggi nel settore delle pulizie e multiservizi per una protesta in programma a Torino. Si asterranno dal lavoro, per l'intero turno, i dipendenti dell'azienda di pulizie e multiservizi Dussmann. L'agitazione è stata indetta a livello aziendale con la seguente specifica: appalto pulizia, sanificazione e logistica Asl TO1 e Città della salute e della scienza Torino. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti. Si conclude lo sciopero oggi dei dipendenti delle Poste-Comunicazioni. La protesta è iniziata lo scorso 13 marzo e terminerà oggi 12 aprile: i dipendenti di Poste Italiane si astengono dalle prestazioni straordinarie e dalla flessibilità operativa. si tratta di un'agitazione che è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato Cobas Pt-Cub- Usb.

Anche un altro sciopero oggi, sempre nel settore delle Poste- Comunicazioni, si conclude oggi. In questo caso la protesta coinvolge i lavoratori di Poste Italiane SpA nel Settore Mercato Privati. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Slc-Cgil fino ad oggi e prevede per i lavoratori l'astensione dalle prestazioni straordinarie. Infine termina lo sciopero oggi dei dipendenti del Settore Mercato Privati di Poste Italiane SpA: i lavoratori si astengono dalle prestazioni straordinarie e aggiuntive per una protesta indetta dai sindacati Slp- Cisl, Failp-Cisal, Confsal-Com, Ugl-Com.

