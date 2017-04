CONCORSI PUBBLICI MILANO/ Funzionari Consob: requisiti e scadenza (13 aprile 2017)

Concorsi pubblici Milano, Consob (Foto LaPresse)

CONCORSI PUBBLICI, CONSOB: FUNZIONARI MILANO (OGGI 13 APRILE 2017) - Scadono oggi i concorsi pubblici banditi dalla Consob per posti per funzionari per la sede di Milano della Commissione nazionale per le Società e la Borsa. La selezione, per titoli ed esami, è stata indetta per cinque posti di funzionario di 2a in prova con profilo di revisore contabile nella carriera direttiva del personale di ruolo. Chi si vuole candidare alla selezione deve inviare la domanda di partecipazione entro le ore 18.00 di oggi 13 aprile 2017, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Consob all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature/. Oltre al titolo in Finanza, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, tra i requisiti richiesti per la partecipazione a questo concorso c'è anche il possesso di determinate esperienze lavorative. E' richiesta infatti un'esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni maturata nel settore della revisione legale di Enti di interesse pubblico e/o di Enti sottoposti a regime intermedio. Clicca qui per tutte le informazioni.

CONCORSI PUBBLICI, COMUNE IMOLA: EDUCATORI SCUOLE INFANZIA (OGGI 13 APRILE 2017) - Al Comune di Imola sono stati banditi concorsi pubblici non solo per docenti ma anche per educatori. E' stata infatti indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 “Educatori nido d’infanzia” cat. C1 con riserva per n. 1 assunzione per i lavoratori di cui all’art. 1 della L. 68/99 e n. 1 assunzione ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs 66/2010. In questo caso operano le seguenti riserve: n. 1 posto per i lavoratori di cui all’art. 1 della L. 68/99 n. 1 posto ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve o prefissata delle tre Forze Armate. Il trattamento economico per chi sarà assunto è quello previsto per la Cat. C pos. ec. C1, oltre ad ogni altra indennità spettante ai sensi di legge. Per quanto riguarda l'invio della domanda chi vuole candidarsi può farlo presentandola entro il 4 maggio 2017 con una di queste modalità: tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo – Comune di Imola Ufficio Personale Associato – Via Mazzini, 4 – 40026 IMOLA; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.imola@cert.provincia.bo.it. Clicca qui per leggere il bando.

