CONTRATTI STATALI/ Dipendenti pubblici, rinnovo e aumento stipendi: Uil, “bene il Def sul pubblico impiego”

CONTRATTI STATALI: LA UIL APPROVA IL DEF SUL PUBBLICO IMPIEGO - Dopo il varo del Def, il Documento di Economia e Finanza in cui è contenuto anche lo stanziamento per il rinnovo dei contratti statali, arrivano i primi commenti dei sindacati. La Uil esprime un giudizio positivo su quanto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì. Sulle risorse previste per l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo ha sottolineato positivamente il fatto che il governo abbia mantenuto gli impegni assunti con le parti sociali. "Le risorse ci sono - ha dichiarato Barbagallo - ora bisogna procedere velocemente e rinnovare i contratti dei quattro comparti: possiamo farcela entro giugno". Il Def prevede altri 2,8 miliardi di euro da stanziare per il pubblico impiego, settore statale e non statale, per arrivare all'aumento di 85 euro medi lordi mensili con il rinnovo dei contratti statali per il 2016-2018.

Il leader della Uil ha però precisato che "è necessario sia fare realmente gli investimenti annunciati sia far riprendere il potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati. Ecco perché, a ques'ultimo proposito, serve un deciso intervento di carattere fiscale: non bisogna puntare sui bonus ma su una riduzione strutturale delle tasse sul lavoro". Per quanto riguarda il rinnovo dei contratti statali la trattativa deve ora proseguire all'Aran. Prima dell'inizio della riunione del Cdm Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, e i Segretari Generali delle categorie del Pubblico Impiego Uil avevano infatti chiesto nuovamente al ministro della Pubblica amministrazione Madia l'invio della direttiva all’Aran per avviare formalmente il tavolo per il rinnovo dei contratti statali.

